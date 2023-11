UPOZNAJTE VLADANA: Mladi virtuoz na harmonici iz Leška vredno vežba i ostvaruje svoje snove (VIDEO)

Iako je instrument bio težak, on nije odustajao da vežbanja

Vladan Milićević iz Leška, učenik osmog razreda Osnovne škole "Stana Bačaninin" iz Leška koji uporedo pohađa i šesti razred niže muzičke škole u Novom Pazaru počeo je da svira harmoniku sa samo devet godina.

Voleo je trubu i bubanj, ali kada je pvi put uzeo klavirnu harmoniku u ruke od tada se ne razdvaja od nje.

Dok su se druga deca igrala, on je neumorno vežbao na maloj harmonici maštajući da će jednoga dana u ruke uzeti "pravu" harmoniku kao najveći profesionalci. Želja mu se i ostvarila pre pet godina, kada je kupio novu harmoniku.

foto: Kosovoonline

Iako je instrument bio težak, on nije odustajao da vežbanja. Najčešće voli da kaže, da kada čuje neku novu melodiju "proganja" ga u glavi, dok ne odsvira onako kako treba.

"Pre pet godina kupio sam prvu harmoniku, nakon mesec dana sam pronašao učitelja, krenuo sam da sviram, vežbao i stigao ovde gde sam sada. Jedva sam čekao da uzmem veću harmoniku da zasvirram, ali sam bio mali, a harmonika teška, tako da su ljudi morali da pridržavaju instrument da bi ja mogao da sviram. Sada to radim bez problema. Mnogo volim da sviram na novoj harmonici. To je Dival harmonika. Kupio sam je novu, pre tri godine i baš je dobra", priča Vladan.

Harmoniku je toliko zavoleo, da iako je zakasnio da upiše nižu muzičku školu nije odustajao u nameri da položi dva razreda odjednom, samo kako ga ne bi razdvojili od nje.

foto: Kosovoonline

"Idem u muzičku školu, šesti sam razred i kasnio sam jednu godinu sa upisom. Zbog toga sam dva razreda morao da polažem u jednoj godini. Harmoniku sam sam zavoleo jer je moćan instrument i zbog toga mi se dopala, može na njoj sve da se svira", kaže ovaj ambiciozni momčić.

On dodaje da bi voleo da mu je škola bliže, ali mu ne smeta ni što svakog petka putuje u Novi Pazar, jer je tamo stekao nove prijatelje.

"U Novom Pazaru je baš lepo druženje, ja volim da idem svakog petka kada se dogovorim sa nastavnikom. Nastavnik harmonike mi je Dragan Badnjar on me uči i ovom prilikom ga puno pozdravljam. Uči me i klasičnu i narodnu muziku", dodao je Milićević.

1 / 4 Foto: Kosovoonline

Na harmonici ovaj mladi umetnik svira klasičnu, džez i izvornu narodnu muziku, za koju kaže da ga koreni najviše privlače ka njoj, a ima i svog uzora.

"Volim muziku i klasičnu i izvornu narodnu. Ali, srpsku narodnu izvornu muziku više volim. Imam i uzora, to je Ljubiša Pavković - virtuoz na harmonici, volim njegov stil sviranja koji je jedan od najtežih...", dodaje Vladan.

Priseća se i kako se osećao kada je svo uzora upoznao:

"Imao sam veliku tremu, zamalo sam dobio temperaturu kada sam ga video prvi put...Ali, on je pohvalio moje sviranje", ne krije Vladan zadovoljstvo zbog tog komplimenta.

Na kraju razgovora za Kosovo onlajn kaže da mu je sada prioritet da se obrazuje i upiše Srednju muzičku školu u Kragujevcu, zatim i Muzičku akademiju, a onda će mu, uz nesporan talenat i vežbanje, samo nebo biti granica.

