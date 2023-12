U SVE 4 OPŠTINE NA SEVERU KOSMETA: Građani pokušali da predaju zahteve za razrešenje gradonačelnika, zahtevi im nisu prihvaćeni

U sve četiri opštine na severu Kosova, u Severnoj Mitrovici, Leposaviću, Zvečanu i Zubinom Potoku, predstavnici građana jutros su pokušali da predaju zahtev za razrešenje albanskih gradonačelnika, onako kako je i predviđeno administrativnim uputstvom, ali im je to u sve četiri opštine onemogućeno.

Građani su zahteve pokušali da predaju predsednicima Skupština opština jer upravo to i predviđa administrativno uputstvo koje je letos izradila vlada u Prištini, ali su u svim opštinama odbili da taj zahtev prime.

Prema informacijama koje smo dobili od građana u opštini Zvečan, građane koji su u naselju Lipa pokušali da predaju inicijativu za smenu, legitimisala je policija.

Zbog svega, predstavnici građana u sve četiri opštine uputiće zahtev i Centralnoj izbornoj komisiji, a o svemu će obavestiti i zemlje Kvinte i predstavnike Evropske unije.

"Mi smo danas u svojstvu građana došli da predamo inicijativu za smenu gradonačelnika opštine Severna Mitrovica. Hteli smo to da uradimo kao i naši sugrađani iz opština Zvečan, Zubin Potok i Leposavić. Nakon više sati pregovora sa organima Opštine Sevrena Mitrovica mi ovu inicijativu nismo mogli da predamo. Napomenuli smo zakon o lokalnoj samoupravi, administrativno uputsvo o minimalnim standardima, administrativno uputstvo o transparentnosti rada opštine i planu učešća građana koje je ova opština usvojila pre nekih dve godine i da na osnovu svih zakona i uputstava mi kao građani imamo pravo da predamo inicijativu. Naša inicijativa je odbijena i nije prihvaćena kao takva", prenela nam je Sanja Krtinić.

Kako dodaje, građani su želeli da podnesu inicijativu za opoziv gradonačelnika Severna Mitrovica, jer smatraju da je on izabran nelegitimno i nelegalno.

"To nisu bili demokratski izbori i moram da napomenem da je svega dva do tri odsto glasača izabralo ovog gradonačelnika većinom iz albanske zajednice, a da više od 95 odsto Srba nije glsalo na ovim izborima. Iz tog razloga mi kao građani hteli smo da podnesmo inicijatuvu da gradonačelnik podnese ostavku i ode sa svoje funkcije. Želimo da napomenemo se Srbi ne osećaju bezbedno, ovo je teror nad Srbima i mi jednostavno ne želimo više da ćutimo. Prava Srba na Kosovu i Metohiji su ugrožena i ovo je samim tim i potvrda da naša prava nisu legitimna i da mi nismo građani koji zaslužuju prava kao i svi ostali. Napominjem da je međunarodna zajednica upoznata sa radom lokalnih samouprava na severu i vide kakva je politika prema Srbima zato apelujem na njih da nekakko pritisnu ovu vladu i napomenu im koja su to prava svih građana na Kosovu i Metohiji kako bi mogli i mi da ih uživamo, a ne samo većinska zajednica", kaže Krtinić.

Ona ističe da lokalna samouprava krši ne samo administrativno uputsvo koje je propisala Vlada Kosova, nego ruši i legitimitet građana koji su došli da predaju inicijativu.

"Ako kao građanin imam pravo da podnesem inicijativu bilo kog tipa Opštini, ona je dužna da je preuzme i da da odgovor u roku od 15 do 30 dana na tu inicijativu. Mi nismo u tome uspeli", navodi Krtinić.

"Ovo je najbrutalnije kršenje ljudskih prava koje smo danas mogli da vidimo ovde u Kosovskoj Mitrovici, zapravo u zgradi opštine Severna Mitrovica. Naime, mi jedan običan zahtev nismo mogli da predamo na portirnici ove zgrade, kao predstavnici običnih građana Srba na severu. Tako da predavanje jednog običnog zahteva za opoziv gradonačelnika Severne Mitrovice nije uspeo da dođe do kancelarije i u startu je bio eliminisan. Ovo je samo pokazatelj koliko su ugrožena ljudska prava Srbima na tlu Evrope", rekao nam je Milan Milosavljević iz Severne Mitrovice.

Inače, Ministarstvo administracije i lokalne samouprave Kosova je u avgustu objavilo administrativno uputstvo koje omogućava podnošenje peticije građana za smenu gradonačelnika na severu i koje predviđa da svaki pojedinac ili grupa građana, sa pravom glasa, mogu da pokrenu inicijativu. Kada to učine, potrebno je da odrede odgovorno lice koji će služiti kao "kontaktna tačka" i koje, pre početka sakupljanja potpisa, elektronski ili na fizički način, obaveštava o tome predsednika Skupštine opštine.

Inicijalna grupa, pre nego što počne da prikuplja potpise, o tome može da obavesti Centralnu izbornu komisiju. Predsednik Skupštine opštine obaveštava načelnika relevantne opštine, resorno ministarstvo za lokalnu samoupravu i CIK.

Predsednik Skupštine opštine, prema ovom uputstvu, ima rok od tri radna dana, nakon prijema obaveštenja, da obavesti odgovorno lice o broju registrovanih glasača u toj opštini, dostavi jedinstvenu listu za prikupljanje potpisa i o tome obavesti Ministarstvo. Ukoliko ne ispoštuje taj rok, to će učiniti resorno Ministarstvo u roku od dva radna dana. Opština, ili Ministarstvo, od trenutka prihvatanja zahteva, traži od Centralne izborne komisije broj upisanih birača za određenu opštinu, na osnovu čega se izračunava minimalni broj od 20 odsto, jer peticiju mora da podrži najmanje 20 odsto upisanih birača u opštini, kako bi se organizovalo glasanje o razrešenju gradonačelnika.

Rok za prikupljanje potpisa je 30 dana od dostavljanja potrebne dokumentacije. Potpisi se prikupljaju u fizičkom obliku, a kako bi prikupljanje bilo lakše, može da se uspostavi i elektronski registar potpisnika. Prikupljeni potpisi se predaju predsedavajućem Skupštine opštine, koji je dužan da ih u roku od pet dana prosledi CIK-u, i o tome obavesti i građane i Ministarstvo.

Centralna izborna komisija, u skladu sa zakonom, overava listu potpisa o čemu, nakon provere, obaveštava predsedavajućeg Skupštine opštine i Ministarstvo sa završnom ocenom. Ako se nakon provere, utvrde potpisi onih koji nisu upisani glasači u određenoj opštini, njihovi potpisi će biti nevažeći.

Ukoliko se utvrdi da peticiju nije podržalo najmanje 20 odsto od broja upisanih birača, građanskoj inicijativi se daje mogućnost da zahtev dopuni dodatnim potpisima u roku od deset dana. Kada se utvrdi da zahtev podržava najmanje 20 odsto birača, organizuje se glasanje o razrešenju gradonačelnika sa te funkcije.

Aktuelni gradonačelnici u četiri opštine, podsetimo, izabrani su na izborima održanim 23. aprila. U Severnoj Mitrovici je izabran Erden Atić, u Leposaviću Ljuljzim Hetemi, u Zvečanu Iljir Peci, a u Zubinom Potoku Izmir Zećiri.

Izbore su bojkotovali Srbi i na birališta je izašlo tek oko 3,5 odsto birača - od ukupno upisanih 45.950, glasačko pravo je iskoristilo njih 1.567, od toga samo 13 Srba. Na čelo opština na severu, gde Srbi čine više od 95 odsto stanovništva, došla su četiri Albanca.

Kosovska policija je 26. maja uz pripadnike Rosu nasilno upala u opštine Zubin Potok, Zvečan i Leposavić a na građane koji su pružali miran otpor bacila je suzavce i šok bombe. Tom prilikom je povređeno deset Srba. Tri dana kasnije tokom nemira u Zvečanu povređeno je više od 50 Srba. Povređeno je i 30 pripadnika Kfora.

Kurir.rs/Kosovo online