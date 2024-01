NAJVEĆE BOGATSTVO SU NAM DECA, A OSTALO KAKO I KOLIKO SE IMA: Rakićevići 33 godine ostaju i opstaju selu Vuča kod Leposavića VIDEO

Sedmočlana porodica Rakićević uprkos tome što im je kuća najudaljenija u selu Vuča kod Leposavića, žive i opstaju punih trideset tri godine. Za sve ove godine otac je bio jedini zaposleni u kući, od nedavno je počeo da radi i jedan od sinova. Oni se ne žale puno, već uveliko pripremaju za praznik.

Planovi od samog početka nisu bili da imaju puno dece, ali deca su se rađala, prvo Jelena, zatim Lazar, Milica i Stefan. Od Milice su dobili i sedmog člana porodice unuka Luku.

Ljubiša Rakićević kroz razgovor za Kosovo onlajn priča da je bilo teško, ali imati četvoro dece pravo je bogatstvo.

"Najveće bogatstvo je porodica i deca, a ostalo kako i koliko se ima. Živelo se skromno, a najveće bogatstvo je kada imaš porodicu, zdravu decu, naprednu i poslušnu, kaže Rakićević.

Ni supruga Stanka Rakićević se ne žali, kaže da je teško vreme iza njih i da su im novogodišnji praznici uz dečiju graju bili svečani i radosni.

"Bilo je dobro imali smo krave, ovce, koze, kokoške, svinje, sve smo imali. Teško je bilo bez vode, prala sam ručno, četvoro dece, sve na ruke, sudove i sve ostalo. Teško je bilo, kasnije smo doveli vodu, kućili se polako i tako sam decu podizala, a radili smo i baštu. Bilo nam je lepo, svečano i ne znam šta bih drugo dodala" kaže Stanka.

Ljubiša se nadovezuje i kaže da je atmosfera u kući bila kao i u svakom domu, okićena jelka, pokloni i sve ono što ostala deca imaju.

"Okitili bi jelku u kući, deca bi se radovala, kupovali smo ima poklone, ono što bi mogli da im priuštimo. Nismo baš nešto puno mogli, ali oni bi bili i sa tim zadovoljni", dodaje Ljubiša.

Ove godine Rakićevićima, Kancelarija za Kosovo i Metohiju u saradnji sa opštinom Leposavić gradi novu kuću, Ljubiša smatra da će deci možda ovo biti najsrećnija godina, jer će im sve biti bliže i pristupačnije.

"Moguće da će ova godina za njih biti najsrećnija, možda se deca i usele dole u novu kuću. Sada još uvek ne znamo ništa, ali ova godina nam je baš posebna, jer se dole gradi nova kuća, novi dom i deca će najverovatnije dole živeti, a supruga i ja ćemo ostati ovde da održavamo imanje, šteta da se napusti. Biće im bliže asfaltni put, struja, sutra ako se zaposle, za unuka škola će biti blizo, neće gaziti blato, rosu, granje i sneg", priča Ljubiša .

Najstarija od njihovo četvoro dece Jelena Rakićević se priseća nestašluka i odrastanja na selu, dodaje uz osmeh da je u kući punoj dece uvek bilo zabavno.

"Sve u svemu uvek je bilo zabavno. Imali smo kao što su roditelji rekli puno životinja, pokojna baba je brinula o njima, a ja sam naravno išla sa njom. Pamtim kada su me branili od ovaca koje su me jurile po dvorištu. Dok je odrastanje bilo malo teže, jer nam je škola bila dosta dalje pa je bilo malo teško ići po snegu i kiši, ali dobro i to je prošlo. Bilo je svega igranja, tuča i svađa kao i u svim većim porodicama. Nismo imali puno društva u selu, osim u školi", priča Jelena.

Novu godinu su kao mali uvek slavili porodično, a priseća se Jelena i nekih zanimljivih dogodovština.

"Kićenje jelke u decembru, spremanje, paketići, pokloni. Tata je kupovao koliko je to mogao. Sećam se letećeg vatrometa u kuću. Tata je kao i svake godine kupio vatromet i baš tu ispred kuće hteo da upali vatromet, međutim postavio je naopako i kada je upalio vatromet, on je poleteo pravo u kuću. Tako i jedne godine, komšija je zapalio petardu i bacio pred našim vratima i kada je pukla svi smo se razbežali. Bilo je zanimljivih situacija, posebno sa pirotehnikom", kaže Jelena.

Ona dodaje da danas, kada su odrasli, uglavnom važne pravoslavne praznike i srpsku Novu godinu dočekuju porodično.

"Neko će možda sa društvom, neko kući, srpsku Novu godinu uglavnom provodimo svi zajedno, kao i Božić, Vaskrs. To su praznici koje provodimo porodično", dodaje Jelena.

I za nju je ova godina posebna, jer će se useliti u novu kuću.

"Mislim da je ova Nova godina posebna, zato što smo kao što znate dobili novu kuću u koju očekujemo da ćemo se useliti u nekom najkraćem roku. Nešto smo počeli da kupujemo za opremanje i nadamo se brzom useljenju", dodala je ona.

Na pitanje šta bi poželela za Novu godinu, Jelena je poslala jasnu poruku svojim vršnjacima i podsetila ih šta to svima nedostaje danas.

"Najvažnija je sreća i sloboda. Kao što je tata rekao i porodica. Više poštovanja, razumevanja, topline među ljudima koje više nema", rekla je Jelena.

