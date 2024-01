OGLASIO SE I BIVŠI PRIPADNIK VERIFIKACIONE MISIJE: U Račku je bilo jako uporište OVK!

Bivši pripadnik američkih specijalnih snaga i pripadnik Verifikacione misije na KiM Mark Šifaneli kaže za Kosovo onlajn da događaji u Račku nikada do kraja nisu rasvetljeni. On navodi da su 1998. i 1999. godine postojali čvrsti dokazi da je u tom selu bilo jako OVK uporište u kome je bilo najmanje 20-25 zarobljenih Albanaca koje je OVK prethodno kidnapovala.

Šifaneli je od oktobra 1998. do marta 1999. radio u Logističkom centru (Fusion centar) Kosovske verifikatorske misije (KVM) u Prištini gde je sa još nekoliko kolega na dnevnom nivou analizirao sve podatke koje su verifikatori skupljali iz svih delova KiM. Od toga su pravili dnevne i nedeljne izveštaje.

Govoreći o 15. januaru kada su pripadnici policije i vojske započeli akciju u Račku, Šifaneli kaže da je konkretan povod bio događaj koji se odigrao pet dana ranije kada je OVK napravila zasedu srpskim policajcima kod Suve Reke kada je više policajaca ubijeno i ranjeno.

Šifaneli navodi da je Verifikaciona misija već imala podatke da se u tom reonu, uključujući i Račak, nalazi jako OVK uporište iz kog se izvode akcije, uključujući i kidnapovanja, kao i da su tamo držani zarobljeni Srbi i nelojalni Albanci.

- Ranije smo saznali da je u reonu Štimlja, ali i Račka, a postojalo je još sela u kojima je OVK kidnapovala i otimala ljude. Ne samo Srbe, već albanske civile za koje su verovali da su bili nastrojeni jugoslovenskim vlastima. Smatrali su ih izdajnicima, simpatizerima. KVM su intervjuisali neke mladiće koje je OVK otela. Ispričali su da kada bi utvrdili da nisu pristalice Srba puštali bi ih. Oni su prijavili našim posmatračima da je bilo najmanje 20-25 ljudi u reonu Račka koje je OVK zarobila i proglasila krivim kao simpatizere vlade. Svi su osuđeni na prinudni rad. Dakle, bilo je ljudi u tim selima, uključujući Račak, koje je OVK otela - kaže Šifaneli.

Prema njegovim rečima, MUP Srbije i VJ su prijavili Verifikacionoj misiji akciju u Račku koja je, prema tim podacima završena u kasnim večernjim satima 15. januara.

Šifaneli kaže da je na osnovu svih izveštaja "sklopio sliku" šta se događalo tog dana i da je nedvosmisleno utvrđeno da je došlo do borbe između OVK i srpskih snaga bezbednosti.

Navodi da je već oko sedam časova tog 15. januara, Račak bio opkoljen i da je Vojska Jugoslavije je na okolnim brdima postavila tenkove, artiljeriju i vojsku.

On kaže da je posmatračima bilo zabranjeno da prilaze centru mesta, ali da su tokom celog dana registrovane borbe između srpskih snaga i OVK i da je svima bilo jasno da je reč o njihovom jakom uporištu.

- Policija je trebalo da uđe u Račak, a mislim da je sada potpuno jasno da je to bilo snažno uporište OVK, naišli su na otpor prilikom ulasku. OVK je priznala da je u tim borbama poginulo osam boraca. Borba je trajala celog dana. Koliko sam razumeo, pripadnici KVM na terenu nisu mogli da posmatraju tog akcije, ali tokom večeri policija se povukla, takođe i armija koja je bila na okolnim brdima okružujući selo. Jedna KVM patrola uspela da uđe u grad i naišla je na meštane, mislim da je u gradu bilo samo polovina od ukupnog broja. Smestili su ih u vozila i odvezli u bolnice jer su bili povređeni. Videli su barem jedno telo na zemlji i to su prijavili. I to je bilo sve. Kada je zašlo sunce, vojska se vratila u garnizon, bilo je samo nekoliko patrola. Ali, akcija je bila završena - kaže Šifaneli.

