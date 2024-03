ZABRANA DINARA NA KOSMETU: OŠ „Miladin Popović“ u Bostanu otežano funkcioniše, radnici uznemireni

Osnovna škola „Miladin Popović“ u Bostanu, u Kosovskom Pomoravlju, nakon odluke tzv. centralna banke Kosova da ukine platni promet u dinaru otežano funkcioniše, izjavio je za Kosovo onlajn direktor ove obrazovne ustanove Živko Živković, pojašnjavajući da imaju poteškoća i u dobavljanju materijalnih sredstava, a da je oko 40 zaposlenih uznemireno, jer ne može da podigne plate na Kosovu.

Osnovnu školu „Miladin Popović“ u Bostanu, kod Novog Brda, pohađa 37 đaka, a direktor Živko Živković upozorava na otežane uslove u kojima rade nakon odluke o ukidanju platnog prometa u dinaru.

„Zaista je veoma teško, imamo velikih problema. Radnici nisu u mogućnosti da podignu platu na prostoru Kosova i Metohije, moraju da prelaze administrativni prelaz, da odlaze do Bujanovca, Vranja, što je zaista otežavajuća okolnost za sve nas, uzimajući u obzir da mi ovde radimo do 14.00 časova popodne, pa onda treba ljudi da krenu tim dalekim putem. To nije jednostavno, nije jednostavno uzimajući u obzir kakva je situacija i sama ovde, da je dinar sve manje i manje u opticaju. Ljudi nemaju finansijska sredstva odmah u tom trenutku kada im legnu na račun i to nam otežava zaista svima život“, rekao je Živković.

On ističe da je, prema njegovom mišljenju, odluka institucija u Prištini o dinaru jedna od najtežih od 1999. godine i da ne zna kako će se dalje funkcionisati.

„Mi imamo problem i sa samim funkcionisanjem škole, jer materijalna sredstva takođe primamo u dinaru. Oko čitavog dobavljanja materlijalnih sredstava, funkcionisanja škole, zaista imamo poteškoća ogromnih i kako vreme odmiče, a sam problem se ne rešava, taj probloem je sve izraženiji. Nadam se da će možda doći do nekog rešenja, ali uzimajući u obzir to kako je bilo do sada kada su u pitanju institucije u Prištini, i kako se sama njihova vlada ponašala, mi zaista ne gajimo neku nadu da će se to rešiti. Sami se trudimo i tražimo neka rešenja, ali situacija ja zaista teška“, rekao je Živković.

Šef računovodstva Igor Vasić kaže da odluka Centralne banke Kosova direktno utiče na egzistenciju ljudi.

„Odluka utiče na svaku vrstu finansiranju, pa i ovde kod nas, pogledajte, nemamo sredstva za higijanu, plate za radnike, ljudi moraju putovati po 30, 50 ili 100 kilometara da bi podigli svoju platu. To je direktan atak na egzistenciju svakog normalnog čoveka, jer vi kada nekome jedini izvor prihoda udaljite na 100 kilometara, njemu stvarate dodatne troškove, dodatne problome za obezbeđivanje njegove životne egzistencije, a niste mu dali uposlenje ili finansiranja na neki način, bukvalno ostavljate narod na cedilu“, rekao je Vasić.

Kurir.rs/Kosovo Online

