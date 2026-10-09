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Nove dojave o postavljenim bombama stigle su danas u škole u Srbiji, a među njima je i Osnovna škola "Feješ Klara" u Kikindi. Prema dosad raspoloživim informacijama kikindske policije, preteći mejl dobilo je ukupno osam škola u Severnobanatskom okrugu.

Direktorka OŠ "Feješ Klara" Hermina Čemere kaže da je mejl stigao u 9.12 sati, uz upozorenje da je u školskoj zgradi postavljena bomba koja će eksplodirati za pola sata.

- Odmah sam pozvala policiju. Deca su izvedena iz dela škole u Ulici vojvode Putnika, a policajci su obavili pregled. Ovakvih neprijatnosti bilo je i ranije - rekla nam je Čemere.

Osnovna škola „Feješ Klara“ jedina je dvojezična osnovna škola u Kikindi, u kojoj se nastava odvija na srpskom i mađarskom jeziku.

Prema rečima Jelene Krvopić, predsednice Aktiva direktora škola, druge osnovne i srednje škole u Kikindi za sada nisu dobile mejlove preteće sadržine, ali jesu pojedine obrazovne ustanove u Severnobanatskom okrugu.

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