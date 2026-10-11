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Lokacijske uslove za parterno uređenje i zatravljivanje terena u okviru atletskog stadiona na lozničkog Lagatoru, na površini od 6,9 hektara, dobio je Grad Loznica koji je i podnosilac zahteva, potvrđeno je u gradskoj upravi. Oni predstavljaju osnov za izradu idejnog projekta, koji treba da bude urađen u skladu sa izdatim uslovima, a dokument važi dve godine od dana izdavanja, odnosno do isteka važenja građevinske dozvole izdate na osnovu tih uslova.

Lokacijski uslovi odnose se na treću fazu radova na atletskom stadionu, plan je da se sa njima krene do kraja godine, a sve zavisi od dobijanja građevinske dozvole, objašnjeno je u gradskoj upravi. Nakon toga sledi četvrta faza koja podrazumeva podizanje tribina na stadionu ispod kojih će biti svlačionice i ostale prostorije i ona će biti i završna. Podsetimo, prva faza radova trajala je ugovorena tri meseca, od kraja septembra do kraja decembra 2022. godine, bila je vredna oko 50 miliona dinara, a u njoj su rađene instalacije vodovoda, kanalizacije, konstrukcije, nasipanja, sve što je bilo preduslov da se pređe na narednu.

1/3 Vidi galeriju Raste atletski stadion na Lagatoru Foto: Kurir.rs/T. Ilić

Krajem septembra prošle godine završeni su radovi na drugoj fazi izgradnje atletskog stadiona. Ona je obuhvatala izgradnju atletske staze i borilišta za druge atletske discipline, bila je vredna 102,1 miliona dinara bez PDV-a, a kompletno je finansirao Grad Loznica. Dom kraljice sportova sadržaće, kako je ranije saopšteno iz gradske uprave, atletsku stazu od 400 metara sa osam kružnih traka, zaletišta od osam traka dužine 120 metara, borilišta (skok u dalj i troskok, skok sa motkom, skok u vis, bacanje koplja, bacanje kugli i bacanje diska i kladiva) i pomoćnu traku za zagrevanje od 150 metara.

Projekat stadiona Loznica je besplatno dobila u junu 2020. od Atletskog saveza Srbije, a tada je saopšteno da će biti urađen po svim standardima za organizaciju domaćih i međunarodnih takmičenja, tako da će na Lagatoru moći da se održavaju međunarodni atletski mitinzi. Kada će to biti za sada nije precizirano, ali su obrisi budućeg sportskog objekta, u blizi hale "Lagator" i istoimenog novog fudbalskog stadiona, već vidljivi, a ljubitelji atletike nadaju se da neće dugo čekati na taj dan.