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Milan Kamenović iz Grljana kod Zaječara neguje neobičnu ljubav prema papagajima.

Ono što je počelo kao želja njegove dece, vremenom je preraslo u hobi i pravu malu oazu živopisnih ptica. Međutim, njihovo gajenje zahteva mnogo strpljenja, pažnje i svakodnevne posvećenosti.

Tako sada oko sto papagaja, različitih boja, veličina, ali i karaktera, čini neobičnu ptičju družinu Milana Kamenovića. Za ove ptice se zainteresovao pre desetak godina, kada su njegova deca poželela da imaju papagaje. Vremenom je to preraslo u ozbiljan hobi i svakodnevnu posvećenost.

- Deca su bila baš mala i tražila su papagaja, jednog po jednog, i onda su gledali tutorijale neke, videli da to može i da se razmnožava, pa smo onda krenuli kućice, pa kupi još jednog, još jednog, i tako je krenulo... veli Milan.

- I evo, to traje već deset godina. Sad trenutno s mladima ima ih oko sto. Tigrice, one su najrasprostranjenije, imamo braunouhe, pevajuće, rozele, kozice, male Aleksandre, nimfe, ima svašta.

Milan ima i ptice koje je sam othranio, zbog čega su posebno naviknute na ljudsko prisustvo.

- Kao ljubimci, svi su generalno dobri za čuvanje, ali što se tiče proizvođenja kod mladih, tigrice su malo naporne jer su teritorijalne, baš teritorijalne ptice, i brane svoja gnezda i hoće da naprave neki problem kod drugih. Lako mogu da se pripitome, ali čim se izdvoje iz jata, ovako kada su u jatu, teško. Najbolje je pripitomiti mladu pticu. Ujutru obično obavezno menjamo vodu. Zimi jednom, a leti već mora i dva-tri puta jer su velike vrućine. Dobijaju zrnevlje, tu njihovu hranu, mešavinu, onda idu malo voće, povrće, zavisi šta je sezona čega. Obožavaju voće i povrće, jedu bukvalno sve.

- Braunouhi, oni su najlakše, najlakše se pripitome, i oni se najviše druže. Tu je isto i nimfa, tigrica, bilo koja ptica, kad se veže za čoveka, to je to. Prepoznaju glas, odazivaju se na poziv, kad ga pozoveš da dođe, doleti. Sam njihov cvrkut, boje, videli ste i sami kakvih sve boja, pravo šarenilo.

- Imamo tu Kikija koji hoće da kaže: "Kiki, dođi", i tako još neku reč, ali samo kad nema nepoznatih ljudi.

Osim što mogu da iznenade svojim glasovnim sposobnostima, ove ptice umeju da pokažu i osećanja.

- Ako se vežu za jednog čoveka, ko god priđe pored njega, hoće da kljucne, da napada, krešti ako mu se nešto ne sviđa.

Za njihov razvoj neophodan je dovoljno prostran kavez, ali i prilika da uz odgovarajuće mere bezbednosti povremeno polete i protegnu krila.

N- ajbitnije što se tiče, ako se uzme jedna ptica, da onda ima mesta da raširi krila, da napravi raspon krila, da može bar malo da poleti u tom kavezu. I trebalo bi redovno puštanje. Kad nisu ovako u velikim volijerama, da one mogu slobodno da lete. Bar jednom dnevno da izađe da prošeta, veli Milan i dodaje: Puštanje papagaja zahteva oprez, jer se ponekad dogodi da u kavez uđe i neka druga ptica i uznemiri papagaje.

Najbolje se razmnožavaju kad su u jatu, ali desi se da uđe druga ženka i da ubije mlade, da polomi jaja. Veli i da su papagaji zadovoljni kad cvrkuću...

I Vasiljevići vole papagaje

U papagajima Mićku i Alenu uživa i porodica Vasiljević iz Zaječara. Njihove ptice su brbljive, umeju da požele dobar dan i laku noć, međutim to rade samo u krugu poznatih ljudi. Uglavnom su navikli na Biljanu...

- Ja sam sama s njima ceo dan i oni sa mnom pričaju. Ali kad neko dođe, oni zaćute.

Biljana i Dragoslav prvo su čuvali nimfe, a sada are i žakoe, i većina njih je na prodaju. Ptice su veoma nepoverljive, tvrde ovi ljudi, ali kada se vežu za vlasnika, pate ako ih razdvoje. Kažu i da sa pticom treba mnogo vremena, truda i pažnje. Kao i sa čovekom, traži ljubav...

- Ne možeš da ideš rukom, pa evo hoću da ga ja milujem. Pa ne možeš ti da ga miluješ, jer i ti, ako hoće neko da te miluje, nećeš da mu dozvoliš..., veli Dragoslav.

Svi se slažu da oko ptica ima mnogo posla, i to celog dana. Čisti se kavez, hrane se i poje, a traže i pažnju.

Najviše voli keks i mušmule