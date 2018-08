MARIJA POJMA NIJE IMALA ŠTA JOJ SE SPREMA, A ONDA SU JE POZVALI DO DEČKOVOG AUTA: Prvo je podigla haubu, a onda njenoj sreći nije bilo kraja! (KURIR TV)

Mariju Nikolić (20) iz Prokuplja zaprosio je njen momak Stefan Ivanović (25) iz prokuplja na auto skupu koji je po prvi put održan u ovom gradu.

Ono što je zanimljivo je da su Mariju jedva nekako uspeli da nagovore da dođe do Stefanovih kola, koja su bila parkirana na platou sa ostalim vozilima. U sebi je sigurno psovala i negodovala što je Stefan izvlači iz hladovine i tera da stane kraj kola, jer je ona, kako smo saznali u drugom stanju.

Kada joj je Stefanov drug rekao da podigne haubu, učinila je to u sekundi, želeći da se pomeri sa sunca i čak nije ni primetila prsten koji je bio na motoru! Onda je malo bolje pogledala i njenoj sreći nije bilo kraja. Čulo se prvo Stefanovo pitanje, a onda i njeno :“Da!“

"Potpuno sam zatečena. Jedva me je nagovorio da dođem po ovom suncu. Učinila sam to zbog njega i samo sam čekala da krenem kući. Sada sam toliko srećna i iznenađena da ne znam kako da vam to opišem", prokomentarisala je Marija odmah po ovom neobičnom događaju.

Stefan kaže da je već dvadesetak dana razmišljao kako da je zaprosi.

"Nisam želeo da to bude uobičajno. Razmišljao sam o nekom kafiću, šetao po gradu i tragao za zanimljivim mestima i onda mi je Miloš Marjanović , koji je član Auto kluba „Forca 027“ i jedan od organizatora ovog skupa predložio da to bude ovde. Bio sam oduševljen predlogom. Najteže je bilo naterati Mariju da dođe", srećan je Stefan što je njegovo iznenađenje uspelo.

I tako je prvo sa razglasa na skupu organizator najavio „navodno igračicu koja će da pere automobile“, pa naterao sve okupljene, kojih je bilo oko hiljadu da se okupe, a onda je Stefan bez treme pred svima zaprosio ljubav svog života!

U Prokuplju, kao manjoj sredini zaista je neobično da muškarci javno pokazuju svoja osećanja, te je Stefan definitvno postao heroj dana! On se usudio da razbije tabu i stereotip!

