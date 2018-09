NAJMLAĐI KIKINĐANI PROSLAVILI ROĐENDAN MAMUTA: Kika je izvađena pre 22 godine i svakog septembra se pravi žurka njoj u čast (FOTO)

Svakog septembra mamutska žurka privuče u Narodni muzej veliki posetilaca, mahom dece i njihovih roditelja, a tako je bilo i na ovogodišnjem 12. “Mamut festu”.

Najmlađi Kikinđani, u petak i subotu, slavili su Kikin 22. rođendan. Originalni skelet se čuva u specijalnom staklenom kavezu, dok je replika visoka 4,7 a duga sedam metara, izložena u dvorištu Narodnog muzeja:

"Ove, ali i mnoge druge zanimljive informacije, Sedamnaestominutni 3D film koji prati život Kike do uginuća na obodu močvare, ali i brojne radionice obeležili su ovogodišnji “Mamut fest”. Naša manifestacija prepoznata je i u regionu. Kolege iz riječkog Pomorsko - povijesnog muzeja gostuju sa izložbom ''Karpatia Titanik''. Do 7. oktobra, Kikinđani mogu da saznaju nešto više o potonuću čuvenog „Titanika”. Posada broda "Karpatia” spasila preživele sa “Titanika”. Predstavio se i Regionalni istorijski muzej Ruse iz Bugarske. I oni imaju ostatke mamuta. Članovi udruženja „Slama“ iz Osijeka, napravili su mamuta od slame. On će moći da se vidi i tokom “Dana ludaje”", kaže Lidija Milašinović, direktorka Narodnog muzeja.



Ovom manifestacijom se na zabavan i edukativan način promoviše jedinstveno prirodno i kulturno nasleđe - 500.000 godina star skelet mamuta.

Najmlađim posetiocima “Mamut festa” svidele su se brojne radionice poput „Muzeja od A do Š”, tradicionalnog „Kviza iz doba jure”, ali i da od gline prave mamuta:

"Ovo je jako lepa manifestacija. Deca se igraju s glinom ili crtaju. Mama je bratu i meni pokazala i velikog mamuta", priznala je Lenka Stevanov.

Grdosija od sedam tona Kika je pripadala vrsti Mammothus trogoteri- Stepski slon. Pronađena je 2. septembra 1996. godine u glinokopu fabrike "Toza Marković". Dva dana kasnije, izvađeno je čak 90 odsto koštane mase. Nedostaju samo delovi stopala i lopatice. Kika je bila stara 64 godine, a bolovala je od reumatizma. Mamutica je bila vođa krda. Imala je jedno mladunče. Sa kljovama dužine 3,5 metra, a sa kožom i mesom, težila je čak oko sedam tona.

