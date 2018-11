DRAMA U PANČEVAČKOJ BOLNICI: Lopov upao na odeljenje pedijatrije, a onda ga je spazila medicinska sestra! SEKUND KASNIJE DIVLJAČKI JU JE GURNUO NIZ STEPENICE

Prava drama odigrala se u Opštoj bolnici u Pančevu kada je lopov uleteo u zgradu pedijatrije, popeo se na sprat, ušao u sestrinsku sobu i počeo da pretura po torbama tražeći, kako se veruje, novac i telefone.

Sve se odigralo ranog jutra, 14. novembra. Kada su ga videle, kako se saznaje u ovoj bolnici, medicinske sestre su pokušale da ga savladaju, ali se on nije dao. Potom je jedna od njih s prizemlja potrčala uz stepenice da pomogne svojim koleginicama i ne sluteći da će posle toga završiti na operacionm stolu.

Divljački je gurnuo

Lopov ju je divljački gurnuo, ona je pala niz stepenice, zadobila ozbiljan prelom ruke, posle čega je morala na operaciju.

Kako se saznaje, medicinska sestra je sada dobro, oporavlja se na odeljenju ortopedije.

Uplašena je od svega što se desilo i ne želi da priča za medije, a lopov je, kako kažu u pančevačkoj bolnici, odmah uhapšen i određen mu je pritvor od 30 dana.

- Kamere u zgradi su ga snimile, policija ga je identifikovala i uhapsila - počinje priču dr Slobodan Ovuka, direktor Opšte bolnice u Pančevu, i nastavlja:

"Bitno je da je koleginica dobro i da očekujemo da bude puštena na kućno lečenje. Sve se odigralo 14. novembra, ujutru, oko 7,15 časova, na pedijatriji, koja je smeštena u posebnoj zgradi, u krugu bolnice. Tamo su stalno otvorena vrata zbog roditelja koji dovode svoju decu", kaže dr Ovuka.

Prema njegovim rečima, taj čovek je ušao, popeo se na sprat i pokušao da u torbama nađe telefone ili novac.

foto: Zorana Jevtić

Sestre pokušale da ga savladaju

"U trenutku kada su ga sestre primetile pokušale su da ga zaustave. On je ovu našu koleginicu gurnuo niz stepenice. Niko nije mogao da ga savlada. Ona je pala i polomila ruku, posle čega je morala da bude operisana. Pretrpela je veliki strah. Ko bi se nadao da će sve to da se desi na poslu i to ujutru, čim je počela smena", navodi direktor bolnice.

On još dodaje su policajci odmah izašli na lice mesta.

"Pogledali su snimke s kamera, uspeli da identifikuju lopova i on je uhapšen i određen mu je pritvor od 30 dana", kaže dr Ovuka.

Kako navodi, i ranije su imali slične situacije, ali nikad medicinski radnici nisu bili ovako povređeni.

"Naš krug bolnice je veliki, malo je ljudi u obezneđenju i nemoguće je da budu u svakom trenutku na svakom mestu. Nije vam sve jedno da doživite tako nešto. Obično u urgentnu službu dolaze pacijenti u alkoholisanom stanju i pod dejstvom narkotika, ali policija dolazi dva, tri puta dnevno, što je jedna vrsta prevencije i poruka tim mangupima koji se bave takvim stvarima", kazao je dr Ovuka.

