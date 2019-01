IZVRŠITELJ PRODAO KUĆU BEZ ZNANJA VLASNIKA Četvoročlana porodica Ćitić iz Užica uskoro na ulici

Četvoročlana porodica Ćitić iz Užica mogla bi uskoro da bude iseljena iz svoje kuće, jer je taj objekat prodat na javnoj licitaciji koju je, po odluci suda, sproveo javni izvršitelj, kako bi se namirio dug naslednicima koji polažu pravo na jednu trećinu te kuće. U Osnovnom sudu u Užicu tvrde da je zaključak javnog izvršitelja Đorđa Dogandžića o javnoj prodaji kuće, od 8. novembra 2018. godine, bio postavljen na oglasnu tablu tog suda i da se može pronaći na internet stranici suda.

Porodica navodi da nije bila obaveštena o javnoj licitaciji, koju je za 6. decembar prošle godine oglasio javni izvršitelj Đorđe Dogandžić iz Užica, iako je s pažnjom pratila poštu i obaveštenja na oglasnoj tabli Osnovnog suda.

Uz sumnje o prevari, korupciji i kršenju Zakona o izvršenju i obezbeđenju, supružnici Gordana, medicinska sestra, i Branislav Ćitić, koji je nezaposlen, a koji imaju dvoje dece od kojih je jedno student u Beogradu, a drugo maloletni srednjoškolac, navode da su ostali bez cele kuće, kako bi se izvršila presuda u sporu oko jedne trećine nasledstva te kuće.

Prodajom je formalno započeo proces njihovog iseljenja, što oni odbijaju, a protiv javnog izvršitelja Đorđa Dogandžića je pravna zastupnica porodice podnela prigovor Komori izvršitelja, kao i nekoliko tužbi Osnovnom sudu u Užicu.

Kuća, koja se nalazi u Vidovdanskoj ulici, sagrađena je 1926. godine. Branislav Ćitić je naslednik dela imovine, a druge delove je porodica Ćitić otkupljivala od ostalih naslednika i postala vlasnik dve trećine kuće. Vlasnici ostatka su Zoran Nikačević, Branislavov ujak i biznismen, kao i njegova sestra Miroslava Nikačević, koji žive u Engleskoj.

Nakon što su Nikačevići pokrenuli spor oko nasledstva, Ćitići su počeli da im isplaćuju novac za trećinu kuće, ali su rođaci to kasnije odbili. Potom su im ponudili prizemlje koje je, kako navodi Gordana Ćitić, po površini veće od jedne trećine kuće, ali ni to nisu prihvatili. Odbili su, kako ističe, da im porodica Ćitić ustupi svoju vikendicu u selu LJubanje, kod Užica i da njenom prodajom naplate svoj deo.

Od pre nekoliko godina, kuća se ne vodi na Branislava Ćitića, koji je izvršni dužnik, već na njegovu suprugu Gordanu, zbog čega je jedan od sudija Osnovnog suda u Užicu ranije doneo privremenu meru kojom su oborene prve dve zakazane licitacije. Sudski veštak Blagoje Radojičić je procenio vrednost celokupne imovine na oko 100.000 evra iako je, kako Gordana navodi, vrednost kuće od 112 kvadrata, i pored toga što se nalazi na dobroj lokaciji, po proceni Poreske uprave oko 40.000 evra i dodaje da je izgrađena na zemljištu čiji je vlasnik država, što znači da se može prodavati samo objekat.

– Nismo znali da je kuća bila na prodaju 6. decembra. Izvršitelj nije želeo nikakav kontakt sa nama jer je, valjda, bio uvređen i ljut, zbog prigovora koje je naša pravna zastupnica podnela protiv njega Komori izvršitelja i krivičnih prijava Osnovnom sudu, kaže za Danas Gordana Ćitić. Ona dodaje da je na toj licitaciji celokupnu kuću, koja je bila procenjena na 12,4 miliona dinara, kupio Zoran Nikačević, za koga navodi da trguje oružjem, po ceni koja je za 50 odsto niža od tog iznosa. Porodica će morati, kako dodaje, da plati i sve sudske i ostale troškove, za koje pretpostavlja da neće biti manji od pet ili šest hiljada evra.

– Ostatak novca trebalo bi da nam vrati, ali smo odbili da dostavimo izvršitelju broj tekućeg računa, jer ne želimo da prodajemo našu kuću i nećemo se iseliti. Svima je jasno da je u pitanju organizovani kriminal. Nikačević je unapred znao cenu i da će biti javna prodaja. Dato mu je pravo da bira na koji način će da ostvari svoje potraživanje i odbio je da se to namiri prodajom prizemlja kuće ili naše vikendice, već hoće celu kuću. U pitanju je bila, maltene, ucena – ili ćemo celu kuću da prodamo ili ćemo morati na sud, što se dogodilo.. Neće da uzme jednu trećinu kuće, pa da je proda, nego hoće celu kuću u kojoj ne planira da živi, dodaje Gordana i navodi da njena porodica u toj kući živi već 30 godina.

Sumnje u organizovanu prevaru, ona potkrepljuje time što su na javnoj licitaciji, 6. decembra, za koju tvrdi da nigde nije bila objavljena, bili javni izvršitelj i Nikačević sa advokatom i svoja dva prijatelja, koji su se predstavili kao javnost, što ukazuje na, kako kaže, „dogovor između poverioca i javnog izvršitelja“.

– Razgovarala sam sa iskusnim pravnicima i rekli su mi da to liči na prevaru i da postoje drugi zakonski načini da se namiri poverilac, a ne da naša porodica ostane bez krova nad glavom. Moj suprug je prepisao kuću na mene kako bih je mogla dati pod hipoteku za kredit kojim bismo Nikačevićima isplatili novac za jednu trećinu kuće. Iako ja nisam izvršni dužnik, već je to moj suprug, ceo spor se vodi kao da sam ja dužnik, objašnjava naša sagovornica.

Osim na ponašanje javnog izvršitelja, porodica ima pritužbe i na odnos suda, za koji navodi da je odbijao sve predloge i žalbe porodice.

– Obraćali smo se i Zaštitniku građana i on nas je uputio na policiju, a u policiji su nam rekli da to nije u njihovoj nadležnosti. Nisam verovala da je ovo moguće. Sve je to neverovatno i u ceo slučaj su upleteni uticajni ljudi u gradu. Izgleda da smo krivi zbog toga što je naša kuća na dobrom mestu, pa nas finansijski iscrpljuju i maltretiraju, navodi Gordana.

– Kakav je to sud i kakva je to država koji ne štite porodice sa decom. Želim da svi pobegnemo odavde i svim mladim ljudima predlažem da što pre pobegnu odavde, jer u Srbiji nema ni prava, ni pravde. Izgubili smo veru u ljude i ceo sistem. Tresemo se od straha šta će nam se dogoditi. Otimaju nam krov nad glavom i iživljavaju se nad nama. Nikačeviću nismo osporavali pravo na nasledstvo, ali nije nam jasno odakle tolika mržnja i teror prema nama, govori kroz suze ogorčena Gordana Ćitić.

Uz posebno isticanje da je Gordana vlasnica kuće, ali ne i izvršni dužnik, već da je to njen suprug, Dragana Obrenović, pravna zastupnica porodice Ćitić, kaže da je, i pored toga javni izvršitelj, protiv koga je Ćitićeva pokrenula spor za poništaj odluke o prodaji, prodao njenu kuću i to bez njenog znanja.

– Oglas o prodaji nije u skladu sa članom 173 Zakona o izvršenju i obezbeđenju, jer ne sadrži naznaku da se prodaje Gordanino prebivalište u kome živi sa članovima porodice i time je izvršitelj Đorđe Dogandžić doveo u zabludu učesnike javne prodaje. NJenu imovinu je prodao bez njenog znanja. S druge strane, kako sudski postupci za poništaj odluke o prodaji nisu pravosnažno okončani, javni izvršitelj nije mogao da preduzima bilo koju izvršnu radnju, kazala je za Danas Obrenovićeva i dodala da Dogandžić sve vreme ignoriše činjenicu da Gordana nije izvršni dužnik.

– Kako je kuća Gordanino prebivalište i prebivalište njene dece, Zakonom o izvršenju i obezbeđenju je zabranjeno je da je javni izvršitelj iseljava, dok joj ne obezbedi prebivalište istog stambenog kvaliteta, koje mora da se nalazi u krugu od 500 metara od prebivališta iz koga iseljava nju i njenu porodicu, poručila je advokatica Dragana Obrenović.

Zaštita žrtava izvršitelja

Dragana Obrenović, koja je i predsednica Upravnog odbora i članica pravnog tima Udruženja građana „Inicijativa za pravdu“, kaže da su mnogi ljudi u Srbiji, poput porodice Ćitić, žrtve javnih izvršitelja i da je to Udruženje krenulo od tužilaštva kako bi se otkrilo šta oni rade. „Izvršitelji su dužni da u oglasima o javnoj prodaju navedu sve činjenice, onako kako to Zakon nalaže. Međutim, izostavljanjem određenih informacija, oni onemogućavaju veći broj ljudi da se jave na te oglase. Postoji određeni krug tih licitatora, koji idu od licitacije do licitacije i unapred znaju do koje cene će se licitirati. Javni izvršitelji navodno rade transparentno, tako što se objavi oglas o prodaji na oglasnim tablama ili na internet stranicama sudova, ali dužnici o tome nisu informisani i mali broj ljudi u Srbiji posećuje internet stranice sudova“, objašnjava Obrenovićeva.

Javni izvršitelj ćuti Danas je pokušao da od javnog izvršitelja Đorđa Dogandžića dobije pojašnjenja u vezi sa spornom prodajom kuće, ali u njegovoj kancelariji službenik je rekao da „on nije na poslu“ i da „ne daje nikakve izjave“.

Danas

Kurir

Autor: Kurir