GRAFIT U ČAST HEROJA SA KOŠARA! U slavu poginulih srpskih boraca

BANJA KOVILJAČA – Likovi Branislava Negića i Ivice Ivanovića, dvojice meštana Banje Koviljače koji su poginuli u borbama na Košarama aprila 1999. godine, uz natpis ’’Heroji sa Košara’’, od danas su na zidu stadiona lokalnog fudbalskog kluba Gučevo.

Višemetarski grafit uradio je meštanin Nemanja Stankić, a posle nekoliko dana rada danas ga je završio.

foto: T.Ilić

- Prošle su dve decenije od te bitke i ovaj grafit je moj mali doprinos čuvanju sećanja na te ljude koji su poginuli braneći svoju zemlju. Ovim želim da im se zahvalim za to što su uradili i ujedno da ovo bude podsetnik da to nikada ne zaboravimo. Zbog toga sam na grafit stavio ’’Banja pamti’’. Odavno razmišljam

da učinim ovako nešto, a onda me je kontaktirao Rajko, Ivičin sin, i omogućio mi da ideju ostvarim i uradim ovaj grafit uz saglasnost našeg fudbalskog kluba – kaže Stankić koji je u vreme borbi na Košarama bio petogodišnjak.

foto: T.Ilić

Kao pripadnici 125. Мotorizovane brigade Negić (21) i Ivanović (44) poginuli su u borbama sa albanskim teroristima 14, odnosno 16. aprila 1999. na ''Košarama''.

Kurir.rs/T.Ilić/Foto: T.Ilić

Kurir