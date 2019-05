MEŠTANI SELA MILOŠAJ KOD KRALJEVA U PROBLEMU: Urušio se most preko reke, prinuđeni da idu zaobilaznim putem (FOTO)

Most u selu Miločaj kod Kraljeva, koji su meštani sami gradili pre više od pola veka, urušio se krajem aprila ove godine, a članovi 32 domaćinstva iz ovog sela, njih stotinak, prinuđeni su da do svojih njiva idu alternativnim pravcem koji je pet kilometara duži.

"Ne daj bože da se neko razboli, da pozovemo sanitet, kako da brzo dođe do nas, kada je most preko reke najkraći put do naših kuća. I dok roditelji na sopstveni rizik peške prelaze sa decom preko mosta koji više nije za saobraćaj, kako bi lakše stigli do škole, do naših njiva možemo da idemo samo dužim putem, ali to iziskuje i veću potrošnju goriva za poljoprivredne mašine", kaže Radovan Šljivić, jedan od meštana.

Prema njegovim rečima, do urušavanja mosta došlo je zbog teških kamiona koji su tuda svakodnevno prolazili sa po nekoliko kubika tereta, a koji su istovremeno oštetili i seoske puteve. Jedino rešenje je, dodaje, da im grad Kraljevo pomogne da reše ovaj problem.

"Ako mi treba danas do svojih njiva da odemo pet puta, to je pedeset kilometara dnevno u oba pravca. Nama se, takoreći, i ne isplati da radimo poljoprivredu ove godine. Tražimo da se iznađe neko rešenje što pre, kako bismo mogli da nastavimo sa normalnim životom i radom", ističe Milomir Šljivić iz sela Miločaj.

U kraljevačkom Javnom preduzeću za uređivanje gradskog zemljišta naglašavaju da je sve seoske mostove na teritoriji grada potrebno najpre snimiti i evidentirati, a potom izraditi projekte za njihovu sanaciju, prema Programu uređivanja građevinskog zemljišta.

"Većinu seoskih mostova i prelaza preko reka samoinicijativno su pravili meštani ili je grad rešavao njihovu gradnju po nekim hitnim postupcima, ali nikada sa projektnom dokumentacijom. Tako više po zakonu ne može da se radi, već ćemo najpre morati da uradimo sve predviđene postupke pre nego što se počne sa izradom projektne dokumentacije. Biće dobro ako novac za sanaciju uspemo da izdvojimo iz ovogodišnjeg rebalansa gradskog budžeta", kažu u ovom preduzeću.

