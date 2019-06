STARAC ŽARKO JE CELOM SELU POZAJMLJIVAO NOVAC, A VRATILI SU MU NAJGORE MOGUĆE: Pare za sahranu više od pola veka čuvao u koferu, a onda je primetio da ga nema

Žarko Rakićević (88) iz dragačevskog sela Guberevci nije ni naslućivao da će mu sve što je za života štedeo pod stare dane neko odneti. U staroj porodičnoj kući živi sam, dok su mu u dvorištu sin Rade i snaja.

"Znao sam da ima novca, pozajmljivao mi je kad god bi mi zatrebalo, ali ne samo meni već svakom kome je trebalo. Radim u Čačku i putujem svakog dana na posao rano a vraćam se kasno. Nekada žena ostane sa njim u selu a nekada krene sa mnom do grada. Ništa Žarko nije primetio do nedelje, dok nije trebalo da idemo na neku svadbu u Crnu Goru i kada je pošao da nam donese novac video je da mu nema starog kofera u kome je držao sve svoje vrednosti. Više od pola veka tu drži ne samo pare, već i papire od zemlje i još neka dokumenti”, rekao je Žarkov sin.

Rade, priča da deda nikada ne zaključava kuću preko dana jer je uvek u njenoj blizini, čuva kravu i bere jagode, a noću kada krene da spava zaklopi rajber.

"Pretpostavljamo da je kofer ukraden na Spasovdan jer je Žarko tada bio sam, supruga i ja nismo bili tu. Međutim nije on odmah primetio da kofera nema već tek u nedelju ujutru kada su mu zatrebale pare. Rekao mi je da je bilo sigurno oko 100.000 dinara i oko 1.800 evra. Ono što je meni krivo je da neko ima hrabrosti da uzme čoveku koji je skupljao od penzije za stare dane. Ni on ni ja ne upiremo prstom u nekoga, jer ne znam ko bi mogao tako nešto da uradi. Sigurno je samo da je osoba znala za kofer, a to znači da je od dede pozajmljivala novac”, kazao je Rade.

(Kurir.rs/RINA)

Kurir