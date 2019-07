ZRENJANIN BEZ VODE: Havarija na cevovodu (FOTO)

ZRENJANIN - Zbog havarije na magistralnom vodu cevovoda u Zrenjaninu prekinuto je snabdevanje vodom u celom gradu, kako bi bili završeni radovi na sanaciji.

To se dogodilo u ponedeljak uveče, a radovi se i danas nastavljaju, zbog čega je na snazi režim smanjenog pritiska, saopštili su iz JKP "Vodovod i kanalizacija".

Gradonačelnik Zrenjanjina Čedomir Janjić izjavio je za televiziju Prva da bi problem trebalo da bude rešen u roku od nekoliko sati.

"Juče se desila havarija na magistralnom vodu našeg cevovoda koji od izvorišta prenosi vodu do ostatka grada. Danas to mora da se reši. Ceo grad ili nema vodu ili ima slab pritisak, tako da moramo to da rešimo u narednih nekoliko sati", rekao je Janjić.

Na sanaciji najveće havarije na vodovodnoj mreži u proteklih nekoliko godina angažovane su sve ekipe JKP "Vodovod i kanalizacija" Zrenjanin i raspoloživa teška mehanizacija preduzeća.

(Kurir.rs/Tanjug/TV Prva)

