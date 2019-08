U KAĆU NAPREDUJU RADOVI NA PUTNOJ INFRASTRUKTURI

Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević i izvršni direktor JP ''Putevi Srbije'' Zoran Stojisavljević posetili su Kać povodom radova na putnoj infrastrukturi u tom naselju. Naime, to javno preduzeće investiralo je u rehabilitaciju kolovoza puta kroz naselje Kać, u dužini od 4700 metara, a Grad Novi Sad, putem Uprave za građevinsko zemljište i investicije, finansirao je radove na zaštiti tog kolovoza od atmosferskih voda, na profilisanju i kopanju putnih kanala celom dužinom.

- Zahvaljujući podršci Vlade Republike Srbije, resornog ministarstva i JP „Putevi Srbije“ u više delova Novog Sada su u toku obnove regionalnih puteva koji su u nadležnosti države. U prilici smo da vidimo rekonstrukciju glavnog puta u Kaću, odnosno radove koji uveliko traju od juna. Uloženo je oko 133 miliona dinara za oko 4,7 kilometara kolovoza, a pored Kaćana, veliki broj građana prolazi ovuda i koristi Ulicu Kralja Petra Prvog kao ulazno-izlazni pravac u grad. Hvala JP „Putevi Srbije“ koje istovremeno radi i rekonstrukciju glavnog puta kroz Futog u vrednosti od oko 120 miliona dinara. Takođe, počeli su radovi i na pripremi za sređivanje Preradovićeve ulice u Petrovaradinu i to od Tekija ka velikoj raskrsnici u toj ulici. Mislim da ćemo sa ovim preduzećem dogovoriti i rekonstrukciju glavne ulice u Petrovaradinu, skroz do Beogradske kapije, imajući u vidu da je Grad uredio put sve do tvrđave - naglasio je gradonačelnik Miloš Vučević.

Izvršni direktor JP „Putevi Srbije“ Zoran Stojisavljević je istakao da je Vlada Republike Srbije obezbedila sredstva da se znatno poboljša i unapredi putna infrastruktura.

- Ovo je samo jedan u nizu projekata koje u ovom trenutku sprovodi JP „Putevi Srbije“, a mi trenutno pratimo čak 157 projekata ovakve vrste na teritoriji zemlje, predračunske vrednosti oko 16 milijardi dinara. Uređenje prolaza kroz Kać je započeto 16. juna, a biće završeno do kraja avgusta, kao što je predviđeno dinamičkim planom – rekao je Stojisavljević.

Prilikom obilaska, gradonačelnik Miloš Vučević je predstavio i druge radove na održavanju putne privrede u Kaću i najavio planirane investicije u gradu.

- Iako je Kać jedno od komunalno najuređenijih mesta, u razgovoru sa građanima saznajemo nove probleme, zahteve i izazove koje pred nas postavljaju Kaćani. Ove godine kreće rekonstrukcija i proširenje obdaništa u Kaću i za to će biti izdvojeno 60 miliona dinara. U ovom trenutku, traju radovi na asfaltiranju kaćkih ulica, trotoara i pešačkih staza u vrednosti od 35 miliona dinara, koje finansira Grad, a ove godine nas očekuje i rekonstrukcija MZ „Kać“. Posle toga nas čeka ulaganje u Klub penzionera, ali i rešavanje problema sa atmosferskom kanalizacijom i fiskulturnom školskom salom koja je u lošem stanju. Do sada smo rekonstruisali staru školu u Kaću i kompletno završili kanalizaciju u Petrovdanskom naselju. Veoma nas je obradovala vest koju je predsednik Vučić najavio, a koja je vezana za ulaganje države u kanalizaciju i vodovod u svim gradovima i opštinama. Cifra koja se spominje za Novi Sad je zaista impresivna i iznosi 127 miliona evra. Pored toga, država će uložiti ogromna sredstva i u sređivanje puteva u celoj zemlji, od čega će Novi Sad takođe imati koristi - rekao je gradonačelnik Vučević.

