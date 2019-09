SRPSKA ČOKOLADA: Ruskinje otkrile recept za kolač koji su Srbi zaboravili, a zapisao ga je još Vuk Karadžić u Riječniku na 640. strani (FOTO)

Ruskinje Jelena Zelinska i Tatjana Ribakova, u potrazi za receptima otkrile su da se jedan recept zabeležen u ‘’Riječniku’’ reformatora srpskog jezika Vuka Stefanovića Karadžića još uvek primenjuje, iako je u njegovom zavičaju zaboravljen. Svoje otkriće predstavile su u Tršiću, a poslastica pripremljena po starom receptu mogla je i da se proba.

Prilikom posete selu Šilopaj, kod Gornjeg Milanovca, Zelinska je nedavno poslužena kolačem od šljiva koji u tom kraju zovu "srpska čokolada".

- Rekli su da je to vrlo star recept, nasleđen od njihovih predaka. Došla sam posle nekoliko dana u Tršić i ovde sa stručnjacima Centra za kulturu "Vuk Karadžić" razgovarala o hrani kakva je bila u Vukovo vreme. Saznala sam da u njegovom "Riječniku" ima i recepata i da su poznati svi osim jednoga. Kada

sam čula da se pravi od šljiva i kukuruznog brašna shvatila sam da je to opis kolača koji sam jela u Šilopaju i da taj recept nije zaboravljen, nego se i te kako primenjuje u tom kraju. Veoma smo srećne da smo pomogle da se to ovde sazna, kaže ona.

Mirjana Jevtić iz Udruženja "Šilopajska panorama", kaže da je recept star više od dva veka, prenosi se s kolena na koleno, i da je ova poslastica bila jedna od retkih koja se u prošla vremena pravila.

"Srpska čokolada" pravi se, objašnjava ona, od šljiva koje su kuvaju kao za džem, da bi se na pola tog posla dodalo projino brašno i kuvanje nastavilo još tridesetak minuta.

- Kolač se onda stavlja na list kupusa, ili vinov list, i suši na suncu koga treba da bude dosta. Sprema se u vreme kada ima šljiva i sunčanih dana, a sušenje, kada je dosta toplo vreme traje do šest dana. Može da se napravi sa vrlo malo šećera ili bez njega ukoliko su šljive dovoljno slatke. Veoma je ukusna poslastica, daje energiju i nekada je nizana na kanap i tako čuvana za zimske dane, priča ona i pokazuje gomilu kolača.

U "Riječniku" nisu beležene samo srpske reči, poslovice i narodne umotvorene, već i stari recepti srpske kuhinje pa tako, na 640. strani, pod odrednicom "pura" stoje dva značenja, prvo je kačamak, a kod drugog piše - (u Loznici) ‘’takovo jelo s vodom razmućeno s pekmezom’’.

Istoričar i kustos u znamenitom mestu Tršić, Miroslav Terzić kaže da se se ta poslastica ovde više odavno ne pravi, ali su sada saznali da još uvek "živi".

Prema rečima Tatjane Ribakova će pisati o srpskoj kuhinji koja je "zdrava, ukusna i vrlo interesantna’" sa mnogo "prelepih recepata i jela".

Jelena Zalinska i Tatjana Ribakova su već napisale jednu knjiu, koju je predsednik Vučić poklonio Putinu prilikom posete Moskvi.

