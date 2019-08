ŽELE BICIKLISTIČKU STAZU DO KRALJEVSKE BANJE: Loznički ljubitelji dvotočkaša sa pedalama u akciji do Banje Koviljače (FOTO)

Grupnu biciklističku vožnju od Loznice do Banje Koviljače i natrag, ‘’Pozdravite grad bicikLOm’’ organizovalo je danas 31.8 Planinsko biciklističko društvo “BicikLO”, u okviru projekta “Ciklo grad Loznica”.

Oko pedesetak ljubitelja biciklizma, od malenih predškolaca do sugrađana u godinama, provozalo se do šest kilometara udaljene Banje Koviljače magistralnim putem jer na ovoj deonici ne postoji biciklistička

staza. Tačnije ima je od Gradilišta u Trbušnici do Ulice Republike Srpske, nekoliko stotina metara, a posle toga biciklisti do ‘’kraljevske banje’’ moraju deliti put sa automobilima, autobusima i kamionima.

foto: Kurir.rs/T. Ilić

Vozilo se od šetališta ispred Vukovog doma kulture, ulicom Svetog Save, bulevarom i magistralnim putem do centra Koviljače, u pratnji vozila saobraćajne policije.

Ovo je treća vožnja poslednje subote u mesecu koja treba da ukaže na probleme biciklista u Loznici, gradu koji, kako smatraju organizatori ovakvih druženja, može da se priključi nizu evropskih gradova koji su smanjil saobraćajne gužve razvijajući gradski biciklizam.

foto: Kurir.rs/T. Ilić

Lozničani imaju biciklističku stazu duž puta Loznica-Valjevo, kroz prigradsko naselje Klupci, prema Tršiću, nešto dužu od dva kilometra, oko kilometra i po staze od grada do zaobilaznog puta u Ulici Republike Srpske i oko 800 metara staze u naselju Lagator, što je nedovoljno.

Osim toga i to malo staza često nije slobodno pošto neodgovorni vozači na njima parkiraju vozila, pa biciklisti moraju da ugrožavaju svoju bezbednost silazeći na kolovoz, a na postojećim kolovozima u gradu nije linijama obeležen prostor za bicikliste.

foto: Kurir.rs/T. Ilić

Ni prilikom poslednjih rekonstrukcija ulica u centralnom delu grada nije ostavljen ni obeležen prostor za kretanje biciklista.

Naredna vožnja zakazana je za 14. septembar u vreme saborskih dana i pedalaće se od Loznice do Tršića, rodnog sela Vuka Karadžića, udaljenog nekih sedam kilometara.

foto: Kurir.rs/T. Ilić

Lozničani koji vole biciklizam i žele da u svom gradu imaju uslove za bezbednu i bezbrižnu vožnju svojim biciklima pokazali su i danas želju da on što pre postane njihov ‘’Ciklo grad’’.

(Kurir.rs/T.Ilić)

Kurir