POŽEGA DOBILA SNAJU IZ AUSTRALIJE, LEPA DEF POSTALA JE TEODORA: Milan se posle 50 godina provedenih u tuđini vratio u rodnu grudu, a ispoštovali su sve srpske običaje (FOTO)

Milan Đurović iz požeškog kraja i njegova izabanica Australijanka Def rešili su da svoj zajednički život zasnuju u Srbiji i to u osmoj deceniji života.

foto: Printscreen/RTS

Posle pet decenija provedenih u Australiji, Milan se vrato u Srbiju sa mladom pod ruku, ali su njegov brat, sesta i ostala rodbina rešili da ih iznenade.

Mlađi Milanov brat, kao i sestra i ostala rodbina rešili su da mladencima prirede pravo srpsko slavlje uz trubače i sve ostale običaje.

"Nismo se dugo videli i hteli smo da priredimo nešto lepo i okupimo komšije, njegove drugove, prijatelje i da to malo proslavimo jer Milan otkad je otišao u Australiju nije dolazio u Srbiju", rekao je mladoženjin brat Vladan.

foto: Printscreen/RTS

Na venčanju nisu izostali ni srpski svadbeni običaji, pa je tako mladoženja morao mladu da prenese preko kućnog praga.

"Rekao sam mu da je možda zaboravio, ali da je u Srbiji običaj da mladoženja prenese mladu preko kućnog praga. On to nije uspeo pa je celo veče bilo šala na njegov račun. Rekao sam mu da ima drugu šansu kad se vratimo iz crkve, jer mlada mora da baci sito preko kuće. Ako ona to ne bude uspela onda su jedan jedan", dodaje šaljivo Vladan.

foto: Printscreen/RTS

Na svadbu su doputovali gosti iz Australije, Engleske i Francuske koji nisu krili oduševljenje Srbijom, hranom i muzikom.

Mlada je rođena kao Def, ali je prihvatila veru supruga i dobila kršteno ime Teodora.

foto: Printscreen/RTS

Mladoženja Milan je rekao da je posle 50 godina života u Australiji zadovoljan kako je Srbija napredovala za to vreme.

foto: Printscreen/RTS

"Izgrađeni su putevi, škole, opština cela", rekao je on.

Mnogi gosti iz dalekog sveta raspitivali su se da kupe parče zemlje u Srbiji.

(Kurir.rs/RTS)

