DOKTORKA MIRA IZ UŽICA NIJE OKLEVALA NI TREN, IZAŠLA JE NA SCENU DA SPASAVA SLOBODU: Postupila sam kao lekar i kao čovek! Sve je izgledalo veoma stvarno, verovala sam da joj je potrebna pomoć (FOTO)

UŽICE - Sve je izgledalo veoma stvarno. Sloboda Mićalović je pala, dobro, to može da bude gluma, ali, ostali na sceni, što su tražili da se otvore vrata, pa pomoć doktora, pa što se ne otvaraju vrata, pa ima li doktora, pa zašto neko ne izađe... Sve je bilo veoma stvarno. Reagovala sam kako bih svakako reagovala u sličnoj situaciji. Oni su bili spremni. Glumica Milena Vasić me je pustila da izađem na scenu, rekla je, ovo je scena, ali vi ostanite sa nama. Milan Marić me je prigrlio, rekao je i da ja njega zagrlim i da ostanem na sceni, idemo dalje... Branislav Lečić me je samo gledao. Ja tu ništa nisam pomela, poremetila, oni su nastavili da glume da sam i dalje bila u nedoumici...

Ovako za Kurir priča dr Mira Gavić Kezić, načelnica neurologije u užičkoj Opštoj bolnici koja je sinoć tokom predstave "Lorencačo", istrčala na scenu NP u Užicu verujući kao i dobar deo publike da glumici Slobodi Mićalović nije dobro i da joj je potrebna pomoć lekara.

- Mogla me je glumica Milena Vasić sprečiti da ne izađem na scenu, da je rekla ovo je deo predstave, mogla je da kaže - ostanite tu. Nisam se pokajala što sam to uradila, šta ima da se kajem. Postupila sam lekarski, doktorski, kao čovek, instinktivno, i to je to...

Kad se odigravala scena, ljudi su oko mene počeli da se komešaju, što ne ustaneš, nije joj dobro, što ne odeš, kako sam ja jedina mogla da se pravim pametna da ne odem - kaže dr Gavrić.

