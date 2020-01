JAGODINA DA BUDE PRVI GRAD U SRBIJI KOJI ĆE KORISTITI VEŠTAČKU INTELIGENCIJU: Palma ugostio delegaciju iz Turske

Predsednik Jedinstvene Srbije, narodni poslanik i predsednik Skupštine grada Jagodina Dragan Marković Palma je danas ugostio političko - privrednu delegaciju iz Turske koju predvodi narodni poslanik i privrednik Husein Šahin.

U sastavu delegacije nalaze se i vlasnici najveće turske IT kompanije T BILISIM GROUP Feta Čan i Tolga Dinčer. Kompanija se bavi mnogim poljima IT sektora od razvoja i korišćenja veštačke inteligencije, preko projektovanja pametnih gradova, do sajber bezbednosti i e uprave.

Predsednik Marković je rekao, nakon prezentacije kompanije koja želi da investira i radi u Srbiji, da želi da kompanija napravi projekat kojim bi Jagodina bila prototip i prvi grad u Srbiji koji će koristiti veštačku inteligenciju i prednosti koje ona sa sobom nosi. U tu svrhu Jagodina će pokloniti zemljište na kome će ova kompanija napraviti svoj IT centar i odatle distribuirati svoje proizvode i znanje širom Srbije i Evrope.

1 / 3 Foto: Palma Plus/D.M

