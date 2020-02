NA PUTU DO MOSKVE: Loznički maratonac i humanitarac izašao iz Srbije i trči kroz Mađarsku

LOZNICA - Loznički maratonac i humanitarac Aleksandar Kikanović juče (25.2) je izašao iz Srbije i kroz Mađarsku nastavlja svoj ultramaraton do Moskve gde planira da stigne 9. maja, posle pretrčanih oko 2.300 kilometara.

foto: T.Ilić

Kao što je i najavio 16. februara, kada je ispred Crkve vaznesenja Gospodnjeg na Lagatoru krenuo put Crvenog trga, trči svakodnevno osim četvrtka i nedelje kada odmara. Do sada ga je pratilo lepo vreme, posebno za ovo doba godine, i bez problema je prešao sve planirane deonice.

- Na Horgošu sam ušao u Mađarsku u kojoj treba da trčim nekih jedanaest dana. Za sada sve ide odlično, a najzahvalniji sam zato mom treneru Aleksandru Lekiću koji me dobro pripremao prethodnih pola godine. Kroz Srbiju sam imao stvarno veliku podršku, ljudi su me svuda pozdravljali, bodrili, bili na usluzi za prenoćište, hranu, gde god smo pravili pauze tu su nam ukazali gostoprimstvo. Dnevno trčim četrdesetak kilometara i raduje me što sam svaki dan sve bliže Moskvi. Inače, do sada sam prešao nešto manje od 300 kilometara – rekao je Kikanović iz Segedina za Kurir.

Njega na ovom putu prate sugrađanin Zoran Miletić vozač kampera, u kome će boraviti kad ne trči, i valjevski biciklista i humanitarac Nikola Tomić koji uporedo sa njim prelazi sve deonice vozeći bicikl. Podsetimo, Kikanović je prvo trčao do susedne Bijeljine pošto je želeo da mu na ovom ultramaratonu jedna deonica bude i kroz susednu Republiku Srpsku, a onda je preko Pavlovića mosta prešao Drinu i nastavio dalje kroz Srbiju. Narednih dana predstoji mu trčanje kroz Mađarsku, a onda slede Slovačka, Poljska, Belorusija iz koje treba da uđe u Rusiju.

foto: T.Ilić

Kikanović će do cilja pretrčati nešto više od 55 maratona, a ako bude sve kako želi 9. maja će se pojaviti u Moskvi gde predsedniku Putinu namerava da preda ikonu Svetog Đorđa, osveštanu na Hilandaru.

(Kurir.rs/T.Ilić)

Kurir