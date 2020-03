ZAMISLITE DA NEKO PERE I PEGLA UMESTO VAS POTPUNO BESPLATNO: Ovaj srpski grad poklanja majkama ono najvrednije - VREME

Već treću godinu zaredom u Somboru postoji Servis za pružanje podrške roditeljstvu, zahvaljujući kome svi Somborci koji su zaposleni i imaju dvoje ili više maloletne dece dobijaju potpuno besplatnu uslugu paranja i peglanja.

Ovaj servis koji trenutno ima više od 200 korisnika postoji zahvaljujući Gradu Somboru i Ministarstvu zaduženom za demografiju i populacionu politiku.

Jedna od korisnica, Sanja Milošević, kaže da joj usluge ovog servisa itekako olakšavaju svakodnevni život.

- Na nagovor koleginice sam počela sa uslugama ovog Servisa i oduševila se. Žene koje su zaposlene, koje su majke i koje, pre svega, imaju malo slobodnog vremena, uglavnom se ovim poslovima bave kada su najumornije, pred spavanje. Mnogo znači kad dođete umorni kući i kada to ne morate da radite, jer su žene iz ovog Servisa sve to ,,pod konac’’ uradile umesto vas. Sve što treba da uradite je da oprane, opeglane i složene stvari stavite u ormar. To mnogo znači. Slobodno vreme koje su nam poklonili iz Servisa sada možemo da potrošimo na sebe i na svoju porodicu - kaže Sanja Milošević, koja radi kao medicinska sestra.

Nosilac posla usluge Servisa podrške roditeljstvu je Crveni krst Sombor, a lokalna samouprava Grada, prepoznavši potrebu ovakve mere, nastoji da i ubuduće pomaže višečlane porodice.

- Servis se pokazao kao izuzetno uspešan, s obzirom da je veliki broj naših sugrađana prepoznao ovu potrebu i korist od postojanja jedne ovakve usluge. Ona se pruža u gradu Somboru i pet naseljenih mesta u kojima smo naišli na zainteresovane korisnike. Na kraju 2019. godine njih je bilo oko 150, a na početku 2020. ih je već preko 200. To je, nadamo se, dobra podrška za sve porodice, kako sa više dece, tako i za višečlane porodice sa našim starijim sugrađanima - istakla je gradonačelnica Sombora, Dušanka Golubović.

