Korona nam ne može ništa dok ima njih: Upoznajte istinske heroje jednog grada u Srbiji

Otkako je osnovan, Volonterski centar Grada Sombora svakodnevno pomaže naše starije i bolesne sugrađane. Ovi ljudi velikog srca pružaju nesebičnu podršku svima onima kojima je to potrebno. To su naši istinski heroji, ljudi vredni pažnje. Upoznajte neke od njih. ❤️😷 #somborjeotvoren #gradsombor #sombor #srbija

A post shared by Sombor je otvoren (@somborjeotvoren) on Mar 22, 2020 at 1:07am PDT