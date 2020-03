Žena starija od 65 godina privedena je u Užicu.

Nju je policija zatekla oko podne ispod Trga partizana a kretala se sporo i uz pomoć štake. To je primetila patrola policije koja je zaustavila ženu.

Nekoliko trenutaka kasnije baka, koja u to vreme nije smela da bude napolju s obzirom na to da stariji od 65 godina, kao najugroženiji od korona virusa, ne smeju da izlaze, bez reči je ispoštovala to da mora da pođe sa policajcima i uvedena je u policijski kombi.

(Kurir.rs/Blic)

