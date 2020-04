U PANČEVAČKOJ MAŠINSKOJ ŠKOLI SPOJILI PRAKSU I HUMANOST: Profesori i đaci prave vizire za zdravstvene radnike VIDEO

U vreme vanrednog stanja nastava u školama obavlja se putem interneta, dok je malo teže organizovati praktičnu nastavu za srednjoškolce. U Mašinskoj školi Pančevo su se dosetili i spojili korisno i humano. Naime, profesori sa đacima putem interneta rade na pripremi tehničkih crteža za vizire odnosno zaštitne maske za zdravstvene radnike čime se sprovodi i deo praktične nastave, a zatim ih profesori na 3D štampačima izrađuju. Vizire poklanjaju zdravstvenim ustanovama u Pančevu i Beogradu kako bi zdravstveni radnici bili adekvatno zaštićeni tokom rada sa obolelim pacijentima. Mašinska škola na taj način svoje đake osim praktičnom radu uči i humanosti. Jedna količina vizira isporučena je i Opštoj bolnici u Pančevu. #pančevo #juznibanat #vojvodina #srbija #pancevutreba #vanrednostanje #covid19 #koronavirus #koronasrbija #nastavaputeminterneta #škola #mašinskaškola #prakticnanastava #srednjaskola #srednjoskolci #tehnickicrtezi #viziri #zaštitnemaske #zdravstveniradnici #3dstampa #poklon #zdravstveneustanove #beograd #adekvatnazastita #radsaobolelimpacijentima #humanost #opstabolnicapancevo

A post shared by PANČEVU TREBA (@pancevutreba) on Apr 1, 2020 at 1:53am PDT