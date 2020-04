PANČEVO KONTROLISANO ŽARIŠTE: Kovid bolnica puna, razmišlja se o javnim objektima

Kapaciteti Kovid bolnice u Pančevu trenutno su popunjeni, a razmišlja se i o pripremi nekih javnih objekata, koji bi u slučaju potrebe mogli da posluže u zdravstvene svrhe, rekao je danas u izjavi za Tanjug komandant kriznog štaba Pančeva Saša Pavlov.

Pavlov kaže da je Pančevo kontrolisano žarište i da je trenutno epidemiološka situacija pod kontrolom.

Od polovine prošle nedelje delovi Opšte bolnice, Internistički blok, infektivno i ORL odeljenje, su KOVID bolnica, a kapacitet od 150 pacijenata je popunjen.

„Paralelno sa proglašenjem za KOVID bolnicu došlo je i do širenja broja obolelih. To je negde naša sudbina zbog blizine Beograda, dosta radnika je tamo, pre svega zdravstvenih, koji rade u Beogradu. Oni su testirani i bili su pozitivni, i onda još postoji širenje koje prouzrokuju njihovi kontakti..Ali, to se drži pod kontrolom, a jako je bitno prema informacijama kojima raspolažemo niko od njih nije teže kliničke slike, čak i bolesnici u našoj KOVID bolnici koji nisu iz Pančeva za sada su srednje teži bolesnici“, rekao je Pavlov za Tanjug.

„Bolnica raspolaže svime što je neophodno po pitanju zaštitne i medicinske opreme, a mi kao grad pomažemo sa manjim dopremama, kao što su pribor za jelo, i redovna dezinfekcija prostora oko bolnice, svime što možemo da doprinesemo“, kaže on.

U bolnici hirurški blok funkcioniše normalno, on je zaštitćen i u takozvanom „zelenom režimu“, a izmeštanjem internističkog bloka, bolesnici na dijalizi voze se u druge bolnice.

„Pokušali smo u saradnji sa bolnicom da ispoštujemo sve naredbe, a istovremeno da što manje otežamo ovoj vrsti bolesnika odlazak na terapiju, tako da smo reagovali preko gradskog preduzeća za javni prevoz pa smo obezbedili prevoz i na dijalizu se ide autobusima ATP-a u tri bolnice, u Vršac, Zrenjanin i Smederevo“, kaže Pavlov.

Pavlov se zahvalio sugrađanima koji u velikoj meri poštuju sve nalože mere, i zamolio ih da zajedno izdržimo još malo, jer, ako se to ne dogodi, možda će doći do otvaranja nekih novih kapaciteta za prijem potencijalnih Kovid bolesnika u Pančevu.

„Razmišlja se i o potencijalnoj pripremi određenih smeštaja koji nisu zdravstvene ustanove, nego su javni objekti, a koji mogu da posluže ovoj svrsi ako neko naredi, a potreba se ukaže. Mi spremni smo da tu reagujemo u roku od 24 do 48 sati i da obezbedimo dodatne kapacitete, uz pomoć države što se tiče zdravstvenih radnika jer mislim da su u bolnici svi, do zadnjeg zdravstevnog radnika koji nije pozitivan, angažovani, i da su već negde na ivici svojih snaga i moći“, rekao je on.

Prema podacima Zavoda za javno zdravlje u Pančevu je danas 46 pozitivnih na koronavirus, dok je u okrugu to 100 do 103 pacijenta.

Pavlov je preneo ogromnu podršku medicinskim radnicima, kojima je, kaže, u ovom trenutku najteže i koji su izloženi najvećoj opasnosti povodom svoje radne obaveze, a čestitao je i Uskrs i predstojeći Vaskrs.

