DA LI ĆE POLICIJSKI ČAS POČETI U ČETVRTAK? Evo šta Kisić Tepavčević kaže o meri zabrane kretanja pred pravoslavni Uskrs

Kisić Tepavčević je, na pitanje novinara da li su tačne spekulacije medija da će biti doneta mera zabrane kretanja od idućeg četvrtka do ponedeljka, rekla da sve mere koje se donose imaju samo jedan cilj, a to je da se smanji mogućnost da dođe do kontakta osobe koja je infciirana i one koja je osetljiva.

"Koja će mera biti u narednom periodu je pitanje za Krizni štab", poručila je ona.

Naglasila je da je suština da se svi, kao što se radi poslednjih dana, striktno pridržavaju svih mera, pa onda neće biti potrebne dodatne mere koje bi bitno menjale život.

(Kurir.rs/Tanjug)

