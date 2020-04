GRAD HUMANIH LJUDI: Novosađani ne prestaju da iznenađuju svojim delima

Veliki broj Novosađana se, za vreme vanrednog stanja, odazvao humanitarnim akcijama i pružio svoju pomoć onima kojima je ona najpotrebnija. Volonteri svakodnevno obilaze ljude u izolaciji, kako bi im obezbedili najneophodnije namirnice. Ivana Olujić je naša sugrađanka koja se među prvima odazvala volonterskom pozivu i na sopstvenu inicijativu pokrenula Facebook grupu pod nazivom “Doprinesi i ti”, koja broji preko 700 članova. Grupa je namenjena podsticanju sugrađana da i oni budu humani i doprinesu, u domenu svojih mogućnosti, ljudima kojima je pomoć potrebna. #samonovisad #novisad #doprinesiiti #pomoc #izolacija @ivana.olujic.3

