OVAJ ČOVEK IMA SVE, ALI VOLI DA ČUVA STOKU! Miško sa Zlatibora poručuje: Otkad imam krave, istinski uživam

Miljko Radišić Miško, kako ga svi znaju i zovu, diplomirani je turizmolog, ima 36 godina, posao u opštini, kuću u centru Zlatibora i apartmane u njoj... sve uslove da opušteno živi i lepo se odmara. Situiran, što se kaže. Jeste da je tu i propali brak, ali tu je i dražesna ćerkica od pet godina. Šta čoveku još treba? Osim druge žene, naravno.

Na svašta biste pomislili, ali na krave nikako! Da, da! Miško ih ima osam! Na sedam kilometara od kuće, u rodnom selu njegove majke, raste krdo.

- Pravo da vam kažem, otkad imam krave, ja istinski uživam! Kad odem dole u Jevremoviće, a svaki drugi dan to radim, u one livade i brda, milina. Posao, stalna jurnjava, gužva na Zlatiboru... sve to zaboravim i potpuno se opustim. Čak su me i krave dosad „zgotivile“, pa kad me ugledaju, idu ka meni - veli za Kurir Miško.

Jednostavan `ivot... Miško živi u centru Zlatibora foto: privatna arhiva

Ujak mnogo pomaže

Već druga godina je kako je i stočar. Došlo je to spontano, ujak odlučio da ne drži više stoku, a imanje veliko, štala isto...

- Tad rešim da se posvetim onome što sam oduvek želeo - da držim krave, tu, na ujakovom imanju. Podignem kredit, kupim ih četiri, ogradim imanje. Taj sistem krava-tele odavno je popularan u svetu, nema previše obaveza, mogu da radim svoj posao, da idem na odmor... - priča Miško i nastavlja:

- Te krave su i danju i noću napolju, na livadi, od proleća do kasne jeseni. Preko zime su u štali. Muže nema jer imaju mleka koliko im je potrebno za tele, manje jedu nego ove krave što svi drže, a i ne biraju. Samo je važno da imaš pašu. Sad ima mlade trave, mesec dana ću biti tu u brdima, u Nikića strani, pa ću ih terati na druge livade. Baš sam ih zagradio oko potoka, gde smo još kao deca napravili vir. I dan-danas vir je tu, ali se današnja deca ne kupaju u potoku. Sad tu krave pojimo - veli Miško, koji sada na padinama Zlatibora već ima osam krava.

Kaže i da tele proda za 500 do 700 evra, te ima i zarade.

foto: privatna arhiva

Džak prekrupe

- Jedino što kupujem je džak prekrupe od 40 kg mesečno, to košta svega 620 dinara. Dajem je samo da bih je pomešao sa solju. Uz to i vitamine kupujem. A kravama za mužu na dva dana bih morao da kupujem tu prekrupu, plus je mleko u otkupu bagatela. Želim da povećam stado. Subvencije opštine nisam koristio i neću jer sam tamo zaposlen, ali one državne, koje nisam uzimao, sada hoću da probam da proširim stado - veli Miško.

Očevina NE DA KOROVU foto: privatna arhiva Miško godinama, da to ne bi činili njegovi roditelji, održava imanje u Tripkovi, odakle mu je otac: - Nikad neću dopustiti da mi očevina zaraste u korov. Tamo mi je uglavnom voće - šljive, jabuke. Probao sam sa aronijom, ne ide mi baš. Ali nema veze, volim da radim i nije mi teško.

Kurir.rs/ Jelena S. Spasić Foto: privatna arhiva

Kurir