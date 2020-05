BEBI-BUM USRED KORONE: U Vranju rođeno 168 beba! Među njima i blizanci

Radili smo sa jednom dozom straha, ali smo se trudili da se to na našim licima, u našem glasu ne oseti, kaže dr Đorđević

VRANJE - Od uvođenja vanrednog stanja u Srbiji 16. marta zbog pandemije izazvane koronavirusom do njegovog ukidanja 6. maja na odeljenju Ginekologije Zdravstvenog centra u Vranju rođeno je 168 beba. Od toga je jedna trudnoća bila blizanačka, pa su na svet došli i blizanci.

foto: T.S./Kurir

"Rad na našem odeljenju se odvijao i u takvim uslovima nesmetano. I u tom periodu smo sve trudnice pacijentkinje prihvatali, porađali operisali, zbrinjavali i sad imamo i taj broj od 167 porođenih žena. Jedan kratak period od tri dana zbog kolege koji je bio pozitivan na koronu mi smo obustavili rad da bi se odeljenje dezinfikovalo. Naše pacijentkinje u to vreme su preuzeli Surdulica, Leskovac i Niš. Ubrzo smo nakon dozvole epidemiologa nastavili sa radom", kaže doktorka Gordana Đorđević, načelnica odeljenja Ginekologije Zdravstvenog centra u Vranju. Ona napominje da je osoblje radilo pod punom opremom sa maskama, vizirima kapama.

"Najvažnije je bilo da nas, a i pacijentkinje ne dovedemo u opasnost da budu inficirane. Pridržavali smo se svih onih propisa koje je naša epidemiološka struka nama prosledila. Svi smo bili pod punom opremom sa maskama, vizirima kapama takođe smo i od pacijentkinja tražili da nose maske. Trudili smo se da ih maksimalno opustimo, jer su sve dolazile sa nekom dozom straha i da one u tom trenutku kad donose novi život na ovaj svet budu relaksiranije", ističe načelnica vranjske Ginekologije sa dugogodišnjim iskustvom.

foto: T.S./Kurir

Rad u uslovima pandemije kaže ostaće joj u sećanju kao neobično i posebno iskustvo koje nimalo nije bilo lako. "Stanje koje je nepoznanica za nas. Ipak smo radili sa jednom dozom straha, ali smo se trudili da se to na našim licima, u našem glasu ne oseti. Ipak smo gledali da te naše pacijentkinje maksimalno zaštitimo i da one budu što relaksiranije, jer mnogo je važno kad u tom aktu porođaja budu ohrabrene i posvećivali smo im maksimalnu pažnju. Iza nas je jedno veliko iskustvo kako raditi u uslovima pandemije, ipak je to mnogo otežaniji rad pošto smo radili pod punom opremom. Trudili smo se da maksimalno dezinfikujemo odeljenje da se pridržavamo tih pravila. Iskustvo kao nauk za dalje, šta raditi i kako se čuvati", kaže dr Đorđević. Ona ističe da se i dalje na odeljenju pridržavaju preporuka epidemiologa. "Virus je i dalje prisutan ,ipak moramo da se pridržavamo. Vanredno stanje je ukinuto, ali postoje vanredne mere. Pridržavamo se istih mera kao i pre, proveravamo temperaturu kod svake trudnice, ako je sumnjiva zovemo epidemiološku službu.

foto: T.S./Kurir

U vreme vanrednog stanja kada informacije oko nas o pandemiji i nisu bile optimistične na vranjskoj Ginekologiji je bilo srećnih trenutaka. "Ovde su bili srećni događaji imali smo lepe i nezaboravne trenutke, rađao se novi život tako da smo mi za razliku od drugih odeljenja i službi imali te srećne i lepe trenutke da se novi život rađao i dolazio na ovaj svet", zaključuje dr Gordana Đorđević, načelnica odeljenja Ginekologije Zdravstvenog centra u Vranju. Dan nakon ukidanja vanrednog stanja u vranjskom porodilištu rođeno je 10 beba, sedam je devojčica i tri dečaka.

(Kurir.rs/T.S.)

Kurir