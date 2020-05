NEZABORAVAN DOŽIVLJAJ: Ove godine svi na rafting Tarom

Svi zaljubljenici u aktivan i drugačiji odmor, ne moraju ići daleko da bi pronašli ono što će im napuniti baterije. Na samo 300km od Beograda čeka Vas najveći dom aktivnog odmora na Balkanu-RAFTING CENTAR RT. Na 18-om kilometru od grada Foče (BiH) ka Šćepan polju dom velikog broja adrenalinskih aktivnosti i ove godine je otvorio svoja vrata za goste željne avanture.

foto: Promo

Rafting na reci Tari,kanjoning na Nevidiju i Hrčavki,zip line iznad pivskog jezera,foto-safari u jedinoj Evropskoj prašumi –Perućici,vožnja ATV quadova ,jahanje konja …su samo neki od izleta koje ovaj centar nudi.

“Ove sezone očekujemo rekordan broj gostiju,zbog trenutne situacije sa letovanjima u stranim državama” –kaže nam ljubazni domaćin, Milan Govedarica,vlasnik Rafting centra RT.

foto: Promo

“Svake godine od aprila do kraja oktobra kod nas vrvi kao u košnici” nastavlja domaćin ,a ove godine se traži mesto više,što nam je neizmerno drago ,naravno. Gotovo svi naši gosti dolaze preporukom onih koji su već bili kod nas a mi se svojski trudimo da to poverenje i opravdamo. Svaki naš gost dolazi kao stranac a odlazi kao prijatelj”.

foto: Promo

Rafting centar RT je svoja vrata za prve goste otvorio u junu 2018 godine ali pored toga što su relativno novi,turizmom i ugostiteljstvom se uspešno bave vise od jedne decenije.

foto: Promo

“ Imamo veliki broj posetilaca i oni nisu nas odabrali slučajno,puno rada i truda stoji iza naše popularnosti,veliki broj zaposlenih,velika briga,konstantan rad i težnja da svima boravak učinite nezaboravnim ,su ono što naši gosti prepoznaju i cene…

foto: Promo

Rafting centar RT ima 220 ležajeva raspoređenih u bungalovima i sobama. Gotovo svi imaju sopstveno kupatilo,ističu u Rafting centr RT, samo nekoliko bungalova nema sopstveno kupatilo i napravljeni su namenski radi autentičnosti,uglavnom stranci traže takav smeštaj,žele potpun doživljaj kao nekada,kada nije bilo ovakve komocije već su rafteri željni avanture spavali u šatorima…

foto: Promo

Ove sezone smo napravili još bungalova,nešto komfornijih ,sa sopstvenim kupatilima,mini barom,televizorom,đakuzi kadama…ovaj smeštaj je idealan za one koji ostaju kod nas duže i žele veći komfor…sve više je popularan tzv odmor u prirodi,naši gosti dođu na vikend a onda im se toliko svidi da ostanu po nekoliko dana duže”,smeje se domaćin. “Svima izlazimo u susret kaže,dajemo popuste,gratis izlete,pripremamo obroke po želji,čuvamo decu,ljubimce…trudimo se”.

foto: Promo

“Hrana ovde je priča za sebe,svakodnevno poslužimo oko 1000 obroka i to kakvih. Naša kuhinja radi i mora da radi kao švajcarski sat i veoma smo ponosni na to. Svi naši obroci se pripremaju na licu mesta,od domaćih proizvoda.

foto: Promo

Naše vredne kuvarice,kojima dugujemo neizmernu zahvalnost,rade 24/7,svaki dan,7 meseci u godini”,ističe Milan.Sve namirnice su sveže i uglavnom organske od lokalnih proizvođača,a obroci domaći,tradicionalni,obilni…teletina ispod sača,pastrmka sa roštilja,domaći kajmak,uštipci sa domaćim džemom…dame nam zameraju da se za vikend ugoje kod nas “,kažu u šali domaćini ali sve to se brzo potroši na vodi. Moram da napomenem za one koji žele nudimo vegeterijansku i vegansku kuhinju,kaže domaćin,moja supruga je dugogodišni vegeterijanac i insistirala je na takvim obrocima i moram priznati da je to pun pogodak,naši gosti koji su na ovakvoj vrsti ishrane često ističu da na putovanjima ostanu gladni a kod nas se i ugoje još…šale se domaćini,sa nekima smo ostvarili saradnju pa su organizovali skupove i predavanja na temu specijalne vrste ishrane a mi onda krademo ideje i recepte od njih .

foto: Promo

Saradnju sa svojim gostima ostvarujemo svakodnevno,gotovo u svakoj grupi gostiju imate nekoga ko je vlasnik neke firme ,veće ili manje pa gotovo svakodnevno organizujemo team buldinge. Imamo široku ponudu aktivnosti,pored nezaobilaznog rafting tu je paintball teren,teren za odbojku i fudbal,velika sala za sastanke sa neophodnom audio i video opremom a ove sezone smo napravili veliku krovnu terasu idealnu za prezentacije ,koktele,poslovne ručkove… veliki broj firmi je iz Srbije i zbog toga smo otvorili naše predstavništvo u Novom Sadu sa licencom oraganizatora turističkih putovanja i svu pravno-papirološku podršku možemo da obezbednimo bez nepotrebnih inostranih troškova.

foto: Promo

Za one koji nemaju sopstveni prevoz postoje garantovani polasci svakog petka iz Novog Sada i Beograda…

Plaćanje je moguće obaviti čekovima građana,na nekoliko rata,platnim karticama,ADM zabranama, uz odlične popuste za veće grupe,porodice i slično…

A domaćini najavljuju iznenađenje za naše hrabre medicinare kao gest zahvalnosti. Vaučere za besplatan boravak 3 dana u Rafting centru RT.

Za dodatne informacije posetite sajt www.rafting-tarom.com

