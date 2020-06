STAMATOVIĆ: Decentralizacija Srbije, da se posvetimo unutrašnjosti!

Koalicija "Zdrava Srbija-Bolja Srbija" u Vranju je u utorak predstavila svoj program. Lideri koalicije obratili su se pristalicama ispred svojih prostorija u naselju Gornja Čaršija. Slogan koalicije “Bolja Srbija - Zdrava Srbija” je “Zdravo da pobedi”, pod rednim brojem 10. na republičkim izborima.

Zajednička koalicija Zdrava Srbija-Bolja Srbija je krenula iz unutrašnjosti da nešto promeni i da izvrši decentralizaciju i više se posveti unutrašnjosti Srbije, rekao je Milan Stamatović, lider stranke Zdrava Srbija.

"Imamo znanje i ideje koje bi mogli da prenesemo i da se taj "pelcer "koji smo mi u Topoli i u Kragujevcu na Zlatiboru i u Čajetini patentirali da probamo da prenesemo ovde.Mi smo za to da se daju podsticaji domaćim, a manje stranim investitorima, koji dobiju parcelu i subvencije od 10.000 evra po radnom mestu. Mi smo za to da se daju domaćim privrednicima, našim proizvođačima koji se bave povrtarstvom ili stočarstvom. To bi bilo veoma značajno i uspešno, kaže Stamatović.

Ono što mi obećavamo građanima to je potpuna decentralizacija da se novac koji se zaradi u Vranju ne odliva većim delom u Beograd pa onda da ga iz Vranja "prose" da bi im se vratio već da se mi pitamo u opštinama i gradovima kako ćemo trošiti novac, rekao je Dragan Jovanović iz “Bolje Srbije”.

“Prosto je neverovatno da mi dođemo iz opština koje su uređene i sređene i vidimo kako Vranje danas izgleda. Ako se nažalost ovakva politika nastavi mi ćemo za 25 do 30 godina imati u Vranju 30 posto stanovnika manje. Imaćemo nažalost Srbiju, kao Beograd i ostatak Srbije. Mi želimo to da promenimo. Mi smo ljudi koji hoće da Srbiju menjaju iznutra, da izvorne nadležnosti vratimo opštinama, da imaju svoje finansiranje, da se opština, a ne republika pita koliko ćemo imati ovde predškolskih ustanova, osnovnih škola, ambulanti, zaposlenih lekara", rekao je Jovanović.

1 / 7 Foto: T.S.

On je podsetio da vode opštine koje možda jedino u Srbiji u poslednjih deset godina imaju povećan broj stanovnika. Topola kao centar Šumadije i Zlatibor, Čajetina, u taj deo zapadne Srbije ljudi dolaze, kupuju imanja i podižu voćnjake.

“Neskromno kažemo bićemo najveće iznenađenje ovih izbora jer smo ljudi koji smo napravili rezultat i to će Srbija znati da prepozna”, kaže Jovanović.

Boško Đurovski, kandidat za narodnog poslanika ove koalicije je istakao da je prijatelj sa Jovanovićem iz “Bolje Srbije” i kada su stvarali koaliciju u njenom programu je prepoznao svoje ideje.

“Kao sportista podržavam zdrav život, bolji život. Tu je i Veroljub Stevanović iz Kragujevca. Njihov plan i program povratka na selo, poljoprivreda kao strateški cilj naše stranke vraćanje tradiciji kulturnoj baštini.

Sve što je dobro i zdravo čini mi se potiče iz centralnog dela Srbije. Šumadija i centralni deo Srbije zaslužuju veći pijedestal u našoj državi. Znamo da nema nijednog ministra recimo iz Šumadije što je apsurd. Kada je parlament u pitanju, baviću se ekologijom i sportom., da razvijemo ekološku svest kod građana Srbije. Živeo sam osam godina u Japanu i 12 godina u Švajcarskoj i mogu da prenesem to iskustvo kada su u pitanju komunalni otpad, tretiranje otpadnih voda, industrijski otpad. Trudiću se da popravim stanje u školskom sportu, amaterskom sportu, a kao prioritet biće rekreativni sport, da nateramo građane da se organizovano rekreiraju. Kada je u pitanju profesionalni sport, zalažem se za privatizaciju u sportu, donošenje novog zakona o privatizaciji, privlačenje stranih investitora radi podizanja kolektivnih sportova na veći nivo”, kaže Đurovski.

Koalicija u Vranju ima oko 600 članova.

Kurir/T.S.

Kurir