SOMBOR, jedan od retkih gradova koji je na putu da ukine liste čekanja u vrtićima

U protekle 4 godine, Grad Sombor rekonstruisao je ukupno 8 vrtića. Poslednja ulaganja od ove godine, vrednosti preko 4 miliona dinara, podrazumevala su rekonstrukciju objekata ,,Vrapčić’’ i ,,Pužić’’, kao i proširenje kapaiteta za decu jaslenog uzrasta. 👧🏼👶🏻🧒🏻👦🏼 #somborjeotvoren #gradsombor #sombor #srbija

A post shared by Sombor je otvoren (@somborjeotvoren) on Jun 17, 2020 at 8:42am PDT