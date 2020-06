AP VOJVODINA VELIKA PODRŠKA PANČEVU: Zajedno do ispunjenja svih ciljeva (VIDEO)

Grad Pančevo svake godine, ravnomerno, u svakom naseljenom mestu, gradi atarske puteve kako bi poljoprivrednicima omogućili da brže i bezbednije stignu do svojih njiva. Izgradnja atarskih puteva se finansira iz zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta. Trenutno se gradi trasa od 4 kilometra u Omoljici, a zatim će biti urađene još tri trase od po 1 kilometar u Banatskom Brestovcu. Za ove radove obezbeđeno je 40 miliona dinara, a izgradnju finansiraju Grad Pančevo i Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu. Radove su obišli Vuk Radojević, pokrajinski sekretar za poljoprivredu i gradonačelnik Pančeva, Saša Pavlov. #pančevo #pancevutreba #juznibanat #vojvodina #srbija #gradpancevo #atarskiputevi #poljoprivreda #poljoprivrednici #njive #sredstva #ulaganje #omoljica #banatskibrestovac #pokrajinskisekretarijatzapoljoprivredu #sasapavlov #gradonacelnik

