NIKOLIĆ O KORONI U KRAGUJEVCU: Najveći broj zaraženih su mladi od 17 do 35 godina

Gradonačelnik Kragujevca Radomir Nikolić izjavio je danas da je "bilo tehničkih problema" u laboratoriji za utvrđivanje prisustva korona virusa u tom gradu, zbog čega su u jednom danu dati rezultati za 50 pozitivnih, koji se u stvari odnose na nekoliko dana, ali da se broj pozitivnih na koronu stalno povećava, što je bio razlog za uvođenje vanredne situacije.

"Došli smo do dobrih rezultata u prvom krugu (epidemije) svi su bili disciplinovani ali psihički nije moguće izdržati biti zatvoren u kući i o svakom potezu voditi računa. Mladi su bili željni slobode i oni prednjače u tome. Po svim pokazateljima mladi od 17 do 35 godina se najvise razboljevaju, mali je broj zaraženih iznad 35 godina", kazao je Nikolić za TV Prva.

Lična odgovornost je najvažnija, budi odgovoran prema sebi i prema drugima.

Nikolić je rekao da je vanredna situacija u Kragujevcu uvedena da "konačno može da se naredi primena mera", budući da veliki broj građana nije poštovao preporučene mere za suzbijanje epidemije korona virusa. On je rekao da je najveći broj slučajeva zaraze korona virusom u Kragujevcu došao sa proslava, svadbi, matura i koncerata.

Na pitanje da pojasni svoju raniju izjavu "da narodu treba naređenje i motka" da bi se poštovale mere protiv širenja epidemije, Nikolić je rekao da "nije rekao ništa što ne misli".

"Možete me osuđivati što koristim narodski jezik kad govorim javno. Figurativno sam se izrazio, mislio sam da treba da koristimo neki element prisile, biće kažnjavanja ako se ljudi ne prridrzavaju ovih mera. Ko god je dobronameran shvatio je šta sam hteo da kažem", rekao je Nikolić. On je rekao i da mu je žao "što je ta izjava izazvala više reakcija nego to što je uvedena vanredna stiuacija".

(Kurir.rs/Beta)

