GOJKOVIĆ: Novi Sad prednjači po broju obolelih u Vojvodini, brine me Vrbas

Situacija u vezi sa korona virusom u celoj Vojvodini je nestabilna, ali pod kontrolom, nešto je bolja epidemilološka slika nego u centralnoj Srbiji, a u pokrajini Novi Sad prednjači po broju obolelih i zabrinjava to što je potencijalno ozbiljno žarište Vrbas gde je trenutno 25 pacijenata hospitalizovano, kaže pokrajinski sekeratar za zdravstvo Zoran Gojković.

On je na TV Pink rekao da je trenutno u Kliničkom centru Vojvodine 108 pacijenta smeštenih u dve zgrade, da se pripremaju još dve zgrade za eventualno veći broj obolelih, da je u bolnici u Pančevu 94 pacijenta, dok ostale bolnice na teritoriji Vojvodine nemaju neki veći priliv obolelih.

"Ono što je zabrinjavajuće je da mi i dalje, i pored upornih apela i upozorenja, imamo situaciju da se u zatvorenom prostoru odvijaju različite proslave sa ogromnim brojem ljudi", navodi Gojković.

Kaže da je Vrbasu u toku prošle nedelje bilo tri, četiri svadbe sa po 300 ili 400 ljudi, a da je za danas ponovo najavljeno okupljanje, ne samo u Vrbasu, nego u celoj Srbiji.

"Ukoliko imate 100 ili 200 ljudi na jednom mestu, a već sada znamo da imamo od pet do 10 odsto prokuženost kroz populaciju, onda u tom slučaju ima pet do 10 ljudi koji su asimptomatski, čak i ne znaju da su zaraženi. Ima ljudi koji su bolesni i idu na proslave da možda slučajno ne bi nešto propustili. To je ono što je najviše zabrinjava", rekao je Gojković.

Iz trenutne situacije, kaže, moramo da izađemo što pre, a to ne može da se dogodi bez strogog pridržvanja zaštitnih mera svih u društvu.

Naveo je da već četiri meseca zdravstveni sistem držimo zategnut kao struna i da četiri meseca lekari i medicinske sestre rade u veoma teškim uslovima, jer je veliki broj obolelih.

"Planirali smo u julu i avgustu da odmorimo zdravstveni sistem, lekare, medicinske sestre, za to što sad već svi sigurno znamo da nas čeka na jesen i zimu. Ukoliko ne uspemo da suzbijemo u ovom trentuku ovaj lanac, doći ćemo u situaciju da ćemo u septembru i oktobru i dalje u bolnicama imati veliki broj zaraženih, što može da bude ozbiljan problem za zdravstevni sistem", rekao je Gojković.

Poroblem je, navodi, što su pacijenti stari između 30 i 50 godina sa težom kliničkom slikom i dodaje da ima dovoljno opreme i kadrovskog potencijala u zdravstvu i da je cilj da se smanji povećanje broja obolellih u kratkom vremenskom periodu, "Ovo će trajati, to sad apsolutno nije tajna, niti loše predviđanje. Moramo naći način za savladavanje problema, a jedini način je da budemo odgovorni", poručio je Gojković.

(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir