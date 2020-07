EVO KAKO NASTAJE ŽARIŠTE KORONE: Kad se u jednom gradu zabrani noćni provod, mladi hrle u drugi, sa njima stiže i virus

Grad Sremska Mitrovica od ponedeljka uveo je vanrednu situaciju i iz preventivnih razloga, odnosno zbog blizine Šapca koji je označen kao žarište. Na kraju je i najveća sremska varoš došla pod udar korona virusa. U mitrovačkoj bolnici smešteno je oko 80 obolelih od Kovida-19.

Razlog pojave novog žarišta je, najverovatnije, blizina Šapca gde se na dnevnom nivou otkrije stotinu novoobolelih, što je približno broju za prva tri meseca od pojave ovog virusa.

U Šapcu je sada inficirano više od 900 ljudi, oko 170 sa srednjom i težom kliničkom slikom hospitalizovano je u šabačkoj Kovid bolnici, dok je u samoizolaciji preko 1.000 ljudi.

Čim je ograničen rad kafića u Šapcu do 20 sati, šabačke kafedžije upozoravale su da će se korona proširiti na susedne opštine i gradove, je će mladi odlaziti u provod u ta mesta.

– Mi smo znali da će ovo da se dogodi i upozoravali smo da će ograničavanjem rada kafića do 20 sati mladi potražiti nova mesta za izlazak. Pošto je Sremska Mitrovica najbliža, bilo je najlogičnije da krenu u taj grad. Mi smo svesni kako se ovaj virus širi, i predlagali smo gradonačelniku Šapca da se objekti ne zatvaraju, već samo da se pooštre mere, a ovako smo došli u situaciju da smo svi na šteti – kaže Dejan Pavlović, vlasnik šabačkog Lajf kafea.

U Sremskoj Mitrovici od juče svi poštuju mere, ali očigledno je da je savest kasnije proradila.

– Nema ljudi u baštama, a na ulici svi nose maske. Dolazili su ljudi iz Šapca, ja ne znam u kom broju – kaže Miodrag Cvijić, vlasnik XL picerije.

Juče je Vojislav Mirnić, načelnik Gradske uprave za zdravstvenu i socijalnu zaštitu, rekao:

„Trenutno se na respiratorima nalazi osam pacijenata, oni imaju težu klinički sliku i prosečna starost tih pacijenata je 63 godine, Opšta bolnica Sremska Mitrovica ima 20 respiratora. U Kovid ambulantu koja se nalazi u Sedmoj zdravstvenoj juče se obratilo 102 pacijenta. S obzirom da je ovaj broj nešto povećan nego prethodnih dana, odlučili smo da Kovid ambulanta radi produženo radno vreme od 7 do 20 sati, a nedeljom od 7 do 16 sati. Uveli smo međusmene od 9 do 16 sati, tako neće biti čekanja na pregled. U Kovid centru nisu svi sa kovid infekcijama i imamo pacijente koji su na hospitalnom lečenju iz drugih razloga, ukupan broj pacijenata koji su trenutno smešteni u bolnici je 111 pacijenata. Epidemiološka situacija je pod kontrolom to nam govore i podaci o novozaraženim na dnevnom nivou.”

U Opštoj bolnici Sremska Mitrovica smeštaju se pacijenti iz celog Srema, dakle ovoj ustanovi gravitira 311.000 stanovnika.

