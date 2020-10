100 STRELJANIH ZA JEDNOG UBIJENOG NEMAČKOG VOJNIKA: U Dragincu je prvi put sprovedena monstruozna naredba Vermahta

LOZNICA - Kod spomen-kosturnice u Dragincu danas je održana državna komemorativna ceremonija povodom 79. godišnjice stradanja 2.950 civila iz ovog i okolnih sela koje su u jesen 1941. streljali nemački vojnici.

Posle pomena streljanima, uz državne i vojne počasti, vence su položili Zoran Antić, državni sekretar Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, predstavnici Grada Loznice, MZ Draginac, OŠ ’’14. oktobar’’ u Dragincu, Memorijal ’’Draginac’’, udruženja građana i potomci streljanih.

Državni sekretar Antić podsetio je da su oktobra 1941. Nemci ovde izvršili nezapamćenu masovnu odmazdu, prvi takav zločin u okupiranoj Srbiji koji je označio početak četvorogodišnjeg stradanja nedužnog stanovništva, žena, dece, starih, svih koji se nisu mirili sa okupacijom.

General Franc Beme dosledno je sprovodio narednu Vrhovne komande Vermahta, streljanje 50 civila za jednog ranjenog, i sto za jednog ubijenog nemačkog vojnika, a prva takva zapovest izvršena je baš u Dragincu i okolnim selima gornjeg Jadra, kazao je on.

- Bio je to prvi genocid nad srpskim narodom. Srbijo, pamti da su fašisti i nacisti pored odraslih na najzverskiji način ubijali i decu u kolevkama. Pobijeno je u tri dana, od 17. do 19.oktobra, 305 dece mlađe od deset godina, najmlađa žrtva imala je tri dana. Okupatorska kaznena ekspedicija 342. divizija dovedena iz Francuske bila je divizija zličinaca i ubica. U ime Vlade, uz duboki pijetet prema draginačkim žrtvama, šaljemo poruku nezaborava i posvećenosti idealima slobode, pravde, nezavisnosti i antifašizma. Savremeni antifašizam je sistem vrednosti koji podrazumeva toleranciju, poštovanje različitosti u mišljenju i stavovima, razumevanje, nenasilje, osnovnu ljudsku slobodu. Antifašizam nije lekcija iz udžbenika istorije, to je lik jednog naroda u ogledalu čovečanstva. Stradalnici i junaci jesu naši zajednički preci koji su svojom žrtvom i heroizmom postavili temelje svremene Srbije. Naša je dužnost i odgovornost da negujemo sećanje na njih, ali i istrajemo u građenju društva zasnovanog na vrednostima i idealima humanizma i nenasilja – kazao je Antić i poručio da ’’nikada neće biti zaboravljene’’ draginačke žrtve.

foto: Kurir/T.Ilić

Predsednica Skupštine grada Milena Manojlović Knežević rekla je da ‘’smo ovde danas i zato da poručimo generacijama koje stasavaju da su fašizam i nacizam ideologija koja ne sme da ima budućnost i sledbenike’’ i da je ‘’nedopustivo je da se naša pokolenja uvuku u mulj mržnje’’.

- Mir je najveća vrlina, a na Balkanu ga je nedostajalo, rekla je nedavno na sličnom mestu predsednica naše Vlade, ističući da je ‘’Srbija tri koraka ispred svih suseda’’ u prevazilaženju problema koji su nasleđeni iz prošlosti. Potrebno je kako danas, tako i u vremenu koje je pred nama, koliko god nam se činilo teško, da mobilišemo sve napredne, rodoljubive i marljive snage u našem narodu da bismo obezbedili sigurniju i lepšu budućnost – rekla je ona.

foto: Kurir/T.Ilić

Tokom nemačke odmazde u oktobru 1941. najmasovnije streljanje bilo je u samom Dragincu koji je poznat i kao ‘’najveća grobnica seljaka na Balkanu’’. Pobijeni civili zatrpani su u zajedničke grobnice koje su uređene i obeležene posle rata, a svi posmrtni ostaci preneti su 1961. u zajedničku spomen-kosturnicu. Steljanje u Dragincu prethodilo je zločinima nad civilima u Kraljevu i Kragujevcu koji su se desili nešto kasnije oktobra iste godine. Državnu ceremoniju u Dragincu organizovao je Vladin Odbor za negovanje tradicija oslobodilačkih ratova Srbije u saradnji sa Gradom Loznicom i Centrom za kulturu ’’Vuk Kardažić’’ u skladu sa epidemiološkom situacijom.

Kurir.rs/T.Ilić/Foto: T.Ilić

Kurir