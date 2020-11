ODBORNICI U LOZNICI DOBILI NOVU TEHNOLOGIJU: Umesto u koverti, skupštinski materijal stiže mejlom

Za predstojeće zasedanje lokalnog parlamenta, zakazano za 12. novembar, odbornicima je prvi put skupštinski materijal poslat elektronskom poštom. To je nova praksa pošto su ga do sada dobijali u velikim kovertama prepunom papira, nekada teškim i po tri, četiri kilograma ukoliko je dnevni red bio obimniji.

Pitali su neki odbornici, skloniji korišćenju moderne tehnologije, i u ranijim sazivima zašto se materijali za skupštinske sednice ne dostavljaju u elektronskom obliku nego se troši gomila papira da bi ga svaki od njih 59 dobio. Sedam kurira je uoči svakog zasedanja imalo zadatak da skupštinski materijal stigne do svakog odbornika, a pošto se nekima odnosio i u udaljene delove grada, to je iziskivalo upotrebu vozila i trošenje goriva. Posle obavljene ankete od 59 odbornika novog saziva 34 su se izjasnili da dobiju koverte, a 25 da im stiže elektronska pošta. Prošle sedmice je mejlom stigao skupštinski materijal odbornicima koji su odlučili da na ekranu čitaju ono o čemu će se odlučivati na sednicama, kao i pripadnicima "sedme sile" i svima koji su uključeni u rad Skupštine grada.

foto: Kurir/T.I.

"Troškovi štampanja materijala za zasedanje skupštine i dostave nisu mali. Prosečna sednica lokalnog parlamenta ima dnevni red od 13 tačaka i kada bi za nju u štampariji pripremali materijal trebalo bi za to dati nešto više od 550 hiljada dinara. Da se to izbegne materijal se štampa na našem kopir-papiru i za papir i toner utroši oko 60 hiljada dinara. To nije mali posao jer 'uzme' oko 30 sati prekovremneog rada", kažu u Odeljenju za rad organa grada, informacione i zajedničke poslove.

Skupštinske odluke su i do sada bile objavljivane na sajtu grada, ali je novina da se ubuduće ističu i dnevni red i sav materijal za predstojeće zasedanje. Loznica već godinama na dve lokalne televizije prenosi direktno skupštinska zasedanja, pa građani mogu na taj način, ali sada i preko sajta grada, potpuno biti informisani o svemu što radi lokalni parlament i njihovi predstavnici u odborničkim klupama. Inače, članovi Gradskog veća već duže vreme sav materijal koji razmatraju imaju u elektronskoj formi i dobili su da koriste tablet.

foto: Kurir/T.I.

Kako će se odbornici snaći i koliko njih je pročitalo materijal u elektronskom obliku videće se u četvrtak, uglavnom Loznica je napravila iskorak u modernizaciji rada lokalnog parlamenta i pokazala i ekološku svest jer više neće trošiti ’brda’’ papira za skupštinski materijal.

Kurir.rs/T.I.

(Kurir.rs)

Kurir