KURIR TELEVIZIJA U KUĆI SREĆE I LJUBAVI! Novogodišnji paketići stigli na adresu samohrane majke 11-oro dece iz okoline Kraljeva

U kući samohrane majke 11-oro dece, Maje Kovačević iz sela Vrdila kod Kraljeva, inače veselu i razdraganu atmosferu dodatno upotpunjuju novogodišnja pesma, okićena jelka i dečiji osmesi. Kurir televizija posetila je jednu od najbrojnijih porodica u Srbiji kako bi skromne, složne i zahvalne mališane obradovala vrednim, novogodišnjim paketićima.

"Još kao dete zamišljala sam sebe kao nekog ko će jednog dana biti majka dosta dece. Nije to bio taj precizni broj, možda 11, ali nekako možda 7, tako otprilike. Eto slava Bogu pa se ta neka moja želja i ispunila", kaže ova majka hrabrost, koja je bez svoje najveće podrške, supruga Raše, ostala pre tri godine.

Njegova smrt bila je težak udarac za celu porodicu, Maju i njihovih osam sinova i tri ćerke.

"On se razboleo. I to je bio za svu decu neki mnogo težak period, za sve nas, ali nekako smo izdržali zahvaljujući Gospodu i tome što smo upravo deca i ja nekako ušli u crkvu i što smo naučili da gospod sve što nam je dao, on želi da nam da. Ali isto tako postoje i stvari koje moramo nekada da izgubimo, ali ništa na ovom svetu nije izgubljeno, jer duša čoveka nikada ne umire. Deca su ono što nam je obaveza, deca su ono što je ljubav i deca su ono što je sećanje na sve to što smo on i ja imali. U svakom tom detetu je deo njega i kada ja, na primer, pogledam Milicu koja me gleda kao on, kada vidim na primer Milanovu ili Miloševu kosu koja je kao njegova, sve je to nešto što nas podseća na to i što nam daje snagu da moramo da idemo dalje, da moramo da izvedemo tu decu na put", objašnjava Maja, kojoj su vera i ljubav dece upravo pomogli da prevaziđe gubitak supruga.

Iako danas sama brine o deci, Maja se nije pokajala što ih je rodila jedanaestoro. U njihovoj kući je zato uvek veselo, bez obzira na to da li je Nova godina, Božić ili bilo koji drugi dan.

"Mnogi ljudi pomisle da je taj krst koji ja nosim težak, ali ja mogu svima da kažem da je moj krst mnogo lep i mnogo je lepo biti roditelj više dece. Mislim da je ljubav nešto što u suštini pokreće sve. I kada imamo dovoljno ljubavi, onda imamo i dovoljno snage da se izborimo sa svim poteškoćama koje su sastavni deo života. I jednostavno kada ljubavi ima, svega ima", smatra ona.

Njena najveća želja, kako kaže, je da joj deca izrastu u dobre ljude.

"Važno je da vole jedni druge i da poštuju jedni druge. Da među njima vlada sloga. Nisam neki veliki zagovornik da moje dete bude uspešno, sve to će jednoga dana doći, ali sloga kuću gradi i sloga je nešto najbitnije što imamo", zaključak je ove posebne žene.

OVDE MOŽETE PRATITI UŽIVO KURIR TELEVIZIJU

Kurir