ALPINISTI ČUVAJU SRPSKU PRUGU OD ODRONA: Vise sa litice i po 8 sati dnevno, a najveća opasnost su im ZMIJE OTROVNICE (FOTO)

Barska pruga jedna je od najvažnijih saobraćajnica, prolazi kroz izuzetno nepristupačne predele, a da bi železnički prevoz od Beograda do Vrbnice mogao bezbedno da se obavlja, svakodnevno na terenu brine 11 alpinista.

U pitanju su radnici Deonice za održavanje kosina pri "Infrastrukturi železnica Srbije". Zadatak im je da uklone kamenje i šiblje sa padina nadvijenih nad prugom, da očiste kosine i tako spreče pojavu odrona.

Nekada je ovaj posao radilo više stotina zaposlenih železničara, a samo na potezu od Zlatibora do Priboja prugu je održavalo 175 radnika. Sada ih je angažovano svega 11. Nisu se školovali za to, ali su prošli specijalnu alpinističku obuku i besprekorno usavršili zanat kojim se bave.

Miško Goločevac (55), šef Deonica za održavanje kosina, ujedno i najstariji alpinista među železničarima, kaže da se njegov tim stara o bezbednosti pruge duž cele deonice od Beograda do crnogorske granice u mestu Vrbnica. Navodi da je zbog konfiguracije terena i velikih kosina najkritičniji deo pruge na potezu od Zlatibora do Brodareva.

- Barska pruga prolazi kroz izuzetno nepristupačne predele i ima mnogo kosina. To su milioni kvadrata i sve to treba održavati da bi se saobraćaj bezbedno odvijao. Od puštanja u funkciju pruge, nisu bile završene i sanirane sve kosine, pa je često dolazilo do odrona, kojih ima još, ali u znatno manjoj meri nego što je to bilo ranije - kaže Goločevac.

Iako radi na železnici, Denisu Husoviću alpinistička oprema svakodnevna je uniforma za obavljanje radnih zadataka. Neretko, uklanjajući trošne stene, provede po osam sati vezan užetom, sa štanglom u ruci, viseći nad kosinama visokim nekoliko desetina metara.

- Posao je izuzetno zahtevan, penjući se po brojnim strminama, često u toplim danima, nailazimo na zmije otrovnice, koje su dodatna opasnost za nas - kaže Denis i dodaje da je pre nego što se priključio timu, osim alpinističke, morao da završi i obuku za rad na visini.

Potpuno bezbedna za saobraćaj Pruga Beograd - Bar puštena je u saobraćaj davne 1976. godine. U današnje vreme u Srbiji većini putnika voz ne predstavlja prvi izbor prevoznog sredstva, a šinama se preveze i sve manje tereta. Putnici kao razloge zašto izbegavaju voz najčešće pominju kašnjenje, predugo trajanje puta, a neretko i dotrajalost infrastrukture. Međutim, 11 železničara alpinista, koji dišu kao jedan, uverava da je pruga potpuno bezbedna za saobraćaju, jer oni brinu o stanju šina i pojavi odrona.

Bezbednost ljudi sa kojima radi na prvom je mestu za Željka Ljeljanića, poslovođu, koji 23 pune godine radi na železnici.

- Nepredviđenih situacija uvek ima. Međutim, maksimalno se trudimo da ne dođe do nekog problema i povređivanja radnika prilikom kavanja i spuštanja niz kosine. Pruga se takođe mora obezbediti da kamenje ne bi stiglo do šina -naglašava Željko.

