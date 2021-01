NIŠAVA PRETI DA SE IZLIJE: Opasnost u OVOM delu Niša, vlasti apeluju da se građani sklone iz kuća (KURIR TELEVIZIJA)

Zbog obilnih padavina došlo je do povećanja stepena zamućenja vode na većini izvorišta u Nišu. Ukoliko se tendencija zamućenja nastavi niški vodovod biće prinuđen da neka izvorišta isključi i privremeno stavi van funkcije.

O tome kakva je situiacija danas otkrio je Bratislav Vučković predsednik opštine Palilula u Nišu, koji je naveo da se sa stabilizacijom vremena stabilizuju i poplave, sa tim da nova opasnost preti sa druge strane.

Iz Kriznog štaba javljeno mu je da vodostaj Nišave raste, a osim toga u centru Palilule pojavljuju se i klizišta.

- Ja se nadam da ćemo uspeti da neće doći do velike štete, ali mi je maločas sam iz Kriznog štaba obavešten da je već i vodostaj Nišave narastao i da preti da se izlije, što će verovatno uticati dole kod Trupola da dođe do većeg izlivanja vode. Očekujemo da sa ovim vremenskim prilikama koje se polako stabilizuju dođe i do stabilizacije na terenu - navodi Vučković i dodaje:

- Ono što stvara dodatni problem jeste pojava klizišta u centrima Palilule, te apelujemo na ljude da odlaze iz svojih kuća i da se sklone kod familije ili rođaka, dok se ne sredi ova situacija.

