JEDAN OD NAJSTARIJIH SRBA PROSLAVIO 102. ROĐENDAN: Miljkov recept za dug i dobar život - umeren rad i porodica kao najveći oslonci

Mrčajevci – Jedan od najstarijih žitelja Šumadije živi u selu Mrčajevci i uoči Savindana napunio je ni manje, ni više već - 102 godine. Miljko Stojanović, tih i odmeren starac otkrio je tajnu svog dugog veka, jer iako u poznoj starosti većih zdravstvenih problema nema.

foto: RINA

„Dobar život se sastoji od rada sa zadovoljstvom, ali trebalo je voditi računa da ono što se radi ne bude na štetu i da bude umereno. Radio sam tako da mi ništa ne bude teško. Zdrava i stabilna porodica je najveći oslonac i najvažnija za srećan život. Sad sam ponosan na unuke, kako da ne bih bio. Imati porod dobar to je pravo zadovoljstvo” rekao je Miljko Stojanović za agenciju RINA.

Najstariji meštanin Mrčajevaca na svojoj koži osestio je šta znači boriti se za svoju zemlju protiv okupatora. Služio je vojsku 1941. u Karlovcu u Hrvatskoj, a kad je naša država kapitulirala bio je negde van kasarne, na zadatku kako kurir. Imao je, međutim, u šiljelu ušivenu potvrdu da je vojnik, tada su ga Nemci zarobili i držali dve godine u nemačkom logoru kao.

"Bili su to teški dani, ali se izdržalo. Kad sam se vratio u svoj rodni kraj radio sam kao računovođa u Mrčajevcima, Čačku, Kraljevu i Kragujevcu i od 2006, kad mi je umrla supruga, živim ovde sam. Ćerke me naizmenično obilaze i redovno me posećuju, donose sve što treba, ali iako već gazim stote godine još uvek sam samostalan dosta", priča Miljko.

U doba epidemije korona virusa porodica o Miljku još više vodi računa, a ovaj starac redovno šeta po dvorištu koje je do skoro i sam lično održavao i za koje svi kažu da je jedno od najlepših u ovom selu.

foto: RINA

Pre dve godine kad je slavio jubilarni stoti rođendan, proslavu za Miljka pripremila je Mesna zajednica, a on je tada sa lakoćom i u jednom dahu oduvao sve tri sveće na slavljeničkom kolaču. Ove godine kad epidemiološke prilike to budu dozvolile, predstavnici Mesne zajednice uručiće mu i posebnu plaketu.

(Kurir.rs/RINA)

Kurir