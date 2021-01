OD PONORA DO HIMALAJA: Žika pokorio Mont Everest i opaku bolest, napisao knjigu i sav prihod namenio NURDORU (KURIR TELEVIZIJA)

Žika Branković, planinar iz Zaječara, savladao je najviše evropske i svetske planinske vrhove, a svojom voljom pokorio je i opaku bolest - karcinom. Nakon oporavka od raka osvojio je i krov sveta Mont Everest, a svoju borbu opisao je u knjizi „Od ponora do Himalaja“.

Sav prihod od prodaje knjige namenjen je NURDOR-u, Nacionalnom udruženju roditelja dece obolele od raka.

"Taj ponor, to je moj susret sa kancerom, momenat kad sam saznao da sam bolestan, kad me ništa nije bolelo a opterećuju čoveka predrasude da je kancer neizlečiv, smrtonosan, da se umire pod teškim bolovima, u mukama... Trebalo je sve to prevazići i preći preko toga", kaže Žika koji je sve nedaće preboleo uz podršku prijatelja i porodice.

Stvari koje je preživeo opisao je u knjizi i očekuje da se poruke "prime" kod onih koji su trenutno bolesni i kojima je potrebno da vide svetlo na kraju tunela.

Zbog toga što je pokorio bolest i krov sveta, dobio je i status sportistke nacipnalnog ranga. "Ekspedicija je trajala 14 dana, mi smo imali šest dana kada smo bili iznad 4.000 metara, i dva dana iznad 5.000 metara. Visinska bolest me je čvrsto prodrmala. Imao sam krize, ali tako je u životu. Kad ne možeš, ideš dalje! Onog trenutka kad staneš, izgubio si. Ja hoću da pobedim sebe, ne drugog, planinarenje nije takmičarska disciplina, to je ono da ja vidim koliko mogu", ispričao je Zaječarac, i još jednom dokazao da može mnogo.

