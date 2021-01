VUČEVIĆ: Skoro 25.000 naših sugrađana vakcinisano, moja majka primila Fajzerovu, otac kinesku vakcinu

NOVI SAD - Novi Sad je jedan od najbolje organizovanih gradova, kada je masovna imunizacija u pitanju, što je zasluga Novosađana koji su se prijavili za vakcinaciju, ali i lekara, medicinskih sestara i volontera, koji dočekuju sugrađane, pomažu oko popunjavanja formulara, tako da možemo biti zadovoljni, izjavio je gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević za Radio-televiziju Vojvodine.

On je, u emisiji Grad i mi, rekao da je na današnji dan u Novom Sadu vakcinisano 24.950 ljudi, što je bolje nego što su imali prve projekcije kada je vakcinacija krenula 19. januara i kada je bilo prijavljeno 730, a vakcinisano 1291 građana.

Govoreći o cilju koji je zacrtan, Vučević je rekao da je potrebno da bude vakcinisano između 80 i 100 hiljada ljudi u Novom Sadu, plus oni koji su preležali koronu, da bi se napravio kolektivni imunitet.

"U Novom Sadu je za vakcinaciju prijavljeno oko 44.000 ljudi. Ne treba zaboraviti da su se na vakcinaciji pojavljivali i ljudi bez prijave i poziva. Ovim putem pozivam sve građane da se prijave, odlično funkcioniše taj deo IT sektora, i za prijavu i za evidenciju vakcinisanih. Povećali smo na Novosadskom sajmu sa 8 na 13 ekipa lekara, sestara i tehničara, koji vrše vakcinaciju i unose u evidenciju. Nema nezadovoljnih građana, nije lako sve to organizovati jer uvek neko ima neku primedbu, ali građani su odgovorni, strpljivi. Treba nam 5-7 minuta po pacijentu, od predaje liste do primanja vakcine", rekao je Vučević.

Do sada je u Srbiji vakcinisano 415.000 ljudi, a za kolektivni imunitet nam je potrebno da bude vakcinisano od 1,5 do 2 miliona ljudi, procena je struke. U tom kontekstu, Vučević ističe da je ponosan na Srbiju koja ima svoje izazove, unutrašnje i spoljno političke.

"Prošli smo kroz teške trenutke u istoriji, a danas smo ojačali toliko da smo primer mnogima u Evropi. To nije prazna priča i nekada ne verujemo da imamo dobre rezultate. Imamo najbolji BDP u Evropi, a to će se osetiti već u ovoj godini. Javni dug Hrvatske i Slovenije je između 85 i 90 odsto BDP-a, Italija je na preko 120 odsto, a u Grčkoj je na 220 odsto. Građanima Srbije kao da to nije dovoljan znak da se nešto dobro dešava", naveo je on.

Vučević dodaje da je situacija sa vakcinacijom potvrda tog uspeha, jer je Srbija rekla da je ne interesuje ko proizvodi vakcine ukoliko su one zdravstveno ispravne.

"Nismo se bavili tim ludačkim odnosom da mora da se kupi vakcina iz samo jednog političkog bloka. Neka se oni ljute koliko hoće, mi smo izabrali pravi put i sada svi prepisuju od nas. Mnogi nisu smeli to da urade, ali Vučić je to smeo da uradi i obezbedio je 6,5 miliona kupljenih vakcina, ali vidite da se vodi rat u svetu oko vakcina. AstraZeneka je otkazala 60 odsto ugovorenih vakcina, a Fajzer 40 odsto. Strateški bi bilo važno da Torlak napravi dogovor sa ruskim institutom koji proizvodi vakcinu Sputnjik V", ukazuje on.

Vučević primećuje da klatno javnog mnjenja sada ide u drugu stranu, te da je prvo bilo nepoverenje u vakcine jer su ljudi poverovali anti-vakserima, što je bilo neodgovorno od tih ljudi, da oni tumače sastav vakcine.

"Ja nemam dilemu da je sve to ispravno, jer ne bi sami lekari koristili te vakcine. Čini mi se da posle tog prvog talasa nepoverenja sada imamo drugi talas, a to je želja da se što pre vakcinišemo i država mora to da obezbedi. To pažljivo prate i naši epidemiolozi, u pogledu mutacija i novih sojeva virusa, ali siguran sam da nabavljene vakcine obezbeđuju i pokrivaju i te situacije. Ja verujem u sve tri vakcine, uskoro će biti i četvrta. Nisam se još prijavio jer sam preležao koronu, ali želim da prvo vakcinu dobiju stariji i oni koji su profesionalno eksponirani. U početku sam bio za Sputnjik V, ali sada mi je svejedno; kineska Sinofarm je nekako najklasičnija vrsta vakcine. Majka mi je primila Fajzerovu, a otac kinesku", navodi on.

Vučević kaže da tek sada vidimo šta je efekat stvaranja imuniteta, kada će posle 11 meseci naši najstariji iz gerontoloških centara biti u mogućnosti da, pod odrećemim okolnostima, vide svoju decu, prijatelje rodbinu.

"To je uspeh, mi smo 11 meseci u ozbiljnom ratu protiv nevidljivog neprijatelja i morali smo da sačuvamo, na prvom mestu, gerontološke centre, uz bolnice. Ne zaboravite da imate i onkološke, kardiovaskularne pacijente, ali smo morali da sačuvamo i naše lekare, medicinske sestre i tehničare. Ovo nije sprint, već maraton, idemo korak po korak", ističe on.

Vučević podseća da će Vlada Srbije i Кrzni štab relaksirati mere i ukinuti vanrednu situaciju tek kada epidemiolozi kažu da su sazreli uslovi za to.

"Moramo bit strpljivi, sada smo bliži smo izlazu zbog vakcine. Ovo je borba za živote građana, ali i trka za ekonomiju. Pogledajte Izrael ili Veliku Britaniju, kako se države takmiče da što pre sprovedu imunizaciju. To vam omogućava da posetite najstarije, da organizujete slave, maturske večeri, da idete u pozorišta, ali i da turizam, prevoznici ili hotelijeri krenu da rade. Ovo je trka i za ekonomiju. Кada vidim Ujedinjene Arapske Emirate i Izrael koliko su do sada ljudi vakcinisali, to je prosto zadivljujuće. Podaci od juče su da je Izrael vakcinisao 50 odsto od milion stanovnika, iza su Sejšeli, Ujedinjeno Кraljevstvo, Bahrein, Sjedinjene Američke Države i Srbija", naglasio je on.

Grad Novi Sad

Kurir