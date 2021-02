MAGIJA RTNJA: Oni su oprobali ENERGIJU IZ KAMENJA mistične planine (FOTO)

Kolaju priče da Rtanj pohode čak i vanzemaljci, bilo je i dana kad su se tu, pod Šiljkom iliti piramidom od brda, i od smaka sveta sklanjali. A danas silni pohode Svetilište, da se nakupe dobre energije. Kamenje na Vrelu odavno je izlizano - svi bi da osete elektromagnetno zračenje i okrepe se. Dan je lep, al' sunce zubato. Na kamenju i grupa Leskovčana, dece na sve strane. Biljana Stojilković, učiteljica, ne mrda s velikog oblog kamena. Nekih pet minuta je tu.

- Ljudi, meni trnu ruke. Skroz, od ramena pa naniže. Evo, krenula leva, pa sad i desna! - povika. - Ma, ajde. Sad ti radi sugestija - Jelena će, "uljez" međ južnjacima. - Ma trne, boli. Neke igle idu... - ona će. - Noge su mi još ledenije. Zalediće se skroz - ču se Milica. - Mama, mama, meni je hladno! - eto je Jovana. - Pa, beži, šetaj da se zagreješ! Ode, pokupi i brata, on joj je verni trabant. - Eee, idemo i mi - začuše se muški glasovi. Polako izlaze. Tu su sto i klupa. Noć je bila teška za stolom s kariranim stolnjakom. Valja malo sesti. Maleni Gojko dreči. Neće korak napred, a neće ni nazad. Ovi što kupe energiju u Svetilištu već kolutaju očima. Al' tata Vladimir ne popušta. Ne mrda s klupe. Pa ko više izdrži... - Joj, i meni desna ruka trne - Jelena će iz Kraljeva, drugi "uljez" na "južnoj pruzi". - Stigla te sugestija - dobacuje ona prva Jelena. - Ja baš ništa ne osećam - Dragana će, Leskovčanka sa adresom u Pančevu.

- Eeeee, neke igle mi idu kroz dva prsta desne ruke - eto ga opet neverni Toma od Jelene, pa nastavi: - Ma, to je samo sugestija. Gore, iznad, beli se Šiljak. Uživanje.

Prođe i 15 minuta. Valja da se izlazi. Jer, pravilo kaže ne smeš biti duže od 15-20 minuta, i to samo dva dana zaredom. Pa sledeći krug tek za 15 dana. "Energija je jaka."

Meštani Naš je ceo Rtanj

foto: Kurir

Jelena, koja od minulog leta vodi jedan konak na Rtnju, veli da su gosti oduševljeni Vrelom i da tamo stvarno "nešto ima". - Jeste da sam išla jednom, ali ja s prstima na rukama problem više nemam. Da li je do Vrela ili je do samog Rtnja, ne znam, ali ovde neka magija postoji, moji prsti "štrikaju" - veli Jelena, dok meštanka u prolazu dobacuje: - Eee, mi od posa o tome pojma nemamo. To vole gosti. A mi imamo naš Rtanj. Ceo. U tom sa šerpom nailazi jedan gazda: - Ma, mani, tamo samo zadnjica strada, na ladnom kamenu - smeje se.