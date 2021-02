ZATVARA SE PRIHVATILIŠTE ZA BESKUĆNIKE U SUBOTICI: Temperatura otišla u plus, vraćaju se na ulicu

Privremeno prihvatilište za beskućnike zatvoreno je danas u 9.časova, sa teritorije grada Subotice, koji su do danas bili smešteni u Gajevoj 50, a zatvaranje je usledilo kada temperatura više nije bila u minusu. Centar za socijalni rad Grada Subotice obavestio je lokalnu samoupravu, da su se stekli svi uslovi da Privremeno prihvatilište prestane sa radom. Ono je radilo od 10. februara, do jutros, 22. februara, a prema rečim Ilije Đukanovića , člana Gradkog ća za socijalnu zaštitu i zdravstvo, tokom ponovnog otvaranja privremenog Prihvatilišta, ove godine, uslugu urgentnog smeštaja koristila su tri lica iz Subotice. Prvi put je Prihvatilište otvoreno 11. januara, a kada je temperatura povećana, zatvoreno je 22. januara, dok je u tom periodu usluge koristilo šest osoba. Na minus pet stepeni prihvćeni su u februaru ugoženi Subotičani, kako bi spasli život i zdravje od zime i mrazeva. "Dobili smo toplu hranu tri obroka i krov nad glavom, za nas je to u prethodnim ledenim danima bila kuća spasa. To nam je jedino utočište, kad stegne mraz. U spavaonici je dvadesetak kreveta, kuhinja, kupatilo i sve što je potrebno za udoban boravak. Sudbine nas beskućnika su različite, svako ima svoju muku. Lakše je samo u danima, kada možeš da se skloniš. Imam dvoje dece, u inostranstvu žive, ali ne čujemo se. Zidar sam, ali ništa nisam za sebe stekao, živim od danas do sutra", kaže šezdesetogodišnji beskućnik R.D. u privremenom Prihvatilištu. Prema poslednjim podacima, u Subotici ima oko dvadesetak beskućnika, a ne zna se koliko ih je u takozvanim kartonskim naseljima ne samo u Subotici, nego u čitavoj Srbiji..Grad Subotica je iz budžeta izdvojio 500.000 dinara za ovu godinu, za rad Prihvatilišta, koje se otvara u više navrata tokom godine, kada veliki minus zapreti smrzavanjem ljudima bez krova nad glavom. Kurir.rs/N.H.

