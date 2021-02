Dašić: U vremenima u kojima se potvrđuje ko je kakav čovek, oni su potvrdili svoju veličinu

Gradonačelnik Kragujevca, Nikola Dašić organizovao je prijem za doktorku Draganu Evtov, suprugu premunulog kragujevačkog pulmologa dr Bore Evtova i Vesnu Kazaković, glavnu sestru Univerzitetskog kliničkog centra, koje je povodom Dana državnosti, predsednik Republike Srbije, Aleksandar Vučić, odlikovao zlatnom medaljom za zasluge.

Specijalista pulmologije KC Kragujevac, dr Bora Evtov čitav radni vek je proveo u Kliničkom centru. Do zaslužene penzije delilo ga je nekoliko meseci. Od početka pandemije radio je u kovid bolnici u kojoj je kao specijalista za plućne bolesti lečio najteže pacijente. U skafanderu, do poslednjeg dana. Posle jednomesečne borbe za život, i sam je preminuo od posledica ovog virusa. Iza sebe je ostavio suprugu Draganu,koja je takođe lekar –neuropsihijatar i tri sina. Odlikovan je posthumno, zlatnom medaljom za zasluge.

foto: Grad Kragujevac

Mi smo oboje lekari profesionalci koji smo radni vek posvetili struci i kliničkom radu, lečenju građana Kragujevca i Šumadije. Ja svako jutro kada se probudim, obratim se bogu, da mi sačuva mog supruga za koga mislim da je i dalje živ jer sva dobrota koju je pružio svojoj porodici, ljudima koji ga poznaju, svojim kolegama, svojim pacijentima i svakomčoveku koji mu se obratio, nije mogla otići tek tako. Zato imam dovoljno snage da se borim i da nastavim, a to je i moja dužnost, struka i moral. Kao psihijatar kažem, nema straha, bez straha ćemo sve lakše savladati – rekla je doktorka Dragana Evtov.

U vremenima u kojima se potvrđuje ko je kakav čovek, a to su godine krize, oni su zaista potvrdili svoju veličinu. Mi ne možemo a da se ne setimo doktora Bore Evtova koji je dao i svoj život, radeći do poslednjeg dana u skafanderu, lečeći najteže pacijente. Žrtvujući svoj život, da bi spasio živote drugih. Slične osobine krase i glavnu sestru, Vesnu Kazaković koja je takođe dobila odlikovanje od predsednika Republike Srbije. Oni predstavljaju svoje kolege, sve medicinske radnike, koji u najtežim mogućom uslovima vode brigu o nama, o članovima naših porodica, našim prijateljima i sugrađanima, To je posao koji traži celog čoveka, mnogo žrtvovanja i odricanja – rekao je gradonačelnik Dašić.

foto: Grad Kragujevac

Gradonačelnik Nikola Dašić, u ime grada Kragujevca uručio je Vesni Kazaković i dr Dragani Evtov plakete sa grbom grada. Glavna sestra Univerzitetskog kliničkog centra, Vesna Kazaković, takođe je odlikovana zlatnom medaljom za zasluge. Njen posao podrazumeva veliku odgovornost, požrtvovanost, velika odricanja, danonoćni rad.

Sretenjski orden koji sam dobila od države i predsednika Aleksandra Vučića je velika čast za mene lično i sve moje kolege iz Univerzitetskog kliničkog centra, jer da nije bilo njih ne bi bilo ni ove nagrade – kaže Vesna Kazaković. Jedan od najtežih trenutaka koje pamti bila je smrt kolege, doktora Bore Evtova.

Kurir